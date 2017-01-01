ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.
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