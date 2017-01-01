ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.



В Париже состоялся матч между сборными Швецарии и Швеции. Поединок завершился победой шведов со счетом 3:1.



В составе победителей отличились Никлас Бекстрем (5-я минута), Вильям Нюландер (34) и Александер Эдлер (44).

Автором единственного гола у швейцарцев стал Гаетан Хаас (13).



В полуфинале сборная Швеции встретится с командой Финляндии, которая победила американцев.



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 18 мая.

1/4 финала. Париж (Франция). АккорХотелс-Арена.

Швейцария – Швеция – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Бекстрем (Линдберг, Нюландер) – 04:15

1:1 – Хаас – 12:53

1:2 – Нюландер (Экман-Ларссон) – 33:15

1:3 – Эдлер (Джоэль Лундквист) – 43:44



Вратари: Дженони 26/29 – Лундквист 26/27 Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.В Париже состоялся матч между сборными Швецарии и Швеции. Поединок завершился победой шведов со счетом 3:1.В составе победителей отличились Никлас Бекстрем (5-я минута), Вильям Нюландер (34) и Александер Эдлер (44).Автором единственного гола у швейцарцев стал Гаетан Хаас (13).В полуфинале сборная Швеции встретится с командой Финляндии, которая победила американцев.Швейцария –– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)0:1 – Бекстрем (Линдберг, Нюландер) – 04:151:1 – Хаас – 12:531:2 – Нюландер (Экман-Ларссон) – 33:151:3 – Эдлер (Джоэль Лундквист) – 43:44Дженони 26/29 – Лундквист 26/27