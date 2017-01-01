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23:56 ЧМ по хоккею-2017. Определились полуфинальные пары 177 | Хоккей

23:45 ЧМ по хоккею-2017. Канада обыграла Германию и в полуфинале сыграет с Россией 166 | Хоккей / Главные новости спорта

23:34 ЧМ по хоккею-2017. Швеция обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал 175 | Хоккей / Главные новости спорта

23:17 Тренер сборной Финляндии по хоккею: Горжусь своей командой 144 | Хоккей

23:05 Вратарь сборной Чехии по хоккею: В конце матча россияне дразнили нас, пытаясь забить в пустые ворота 128 | Хоккей

22:49 Свитолина вышла в ¼ финала на турнире в Риме 174 | Теннис / Главные новости спорта

22:17 Надаль обыграл Сока и вышел в четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме 167 | Теннис

21:59 ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча 240 | Хоккей / Видео

21:52 ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча 245 | Хоккей / Видео