ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча

Сегодня, 21:59 8 | Хоккей / Видео

Сегодня, 18 мая, в Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею состоялся четвертьфинальный матч, в котором сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 3:0.



Авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.



Предлагаем посмотреть короткий видеообзор прошедшего матча.



