ЧМ по хоккею-2017. США – Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча

Сегодня, 21:52 0 | Хоккей / Видео

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) на чемпионате мира по хоккею состоялся четвертьфинальный матч, в котором сборная Финляндии одержала победу над командой США со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен и Йоонас Кемппайнен.



Предлагаем посмотреть короткий видеообзор прошедшего матча.







