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ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Чехию и вышла в полуфинал

ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.

В Париже состоялся матч между сборными России и Чехии. Поединок завершился победой россиян со счетом 3:0.
Шайбы на свой счет записали Дмитрий Орлов (9-я минута, Никита Кучеров (14) и окончательный счет установил Артемий Панарин (54).
Голкипер россиян Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 27 бросков по своим воротам.

За выход в финал чемпионата мира сборная России сыграет с победителем матча между Канадой и Германией.

Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 18  мая.
1/4  финала. Париж (Франция). АккорХотелс-Арена.
Россия – Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Орлов (Плотников, Антипин) – 08:45
2:0 – Кучеров (Кузнецов, Антипин) – 13:36 (5х4)
3:0 – Панарин (Кучеров, Кузнецов) – 53:55

Вратари: Василевский  27/27– Франсоуз 23/26
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