ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.



В Париже состоялся матч между сборными России и Чехии. Поединок завершился победой россиян со счетом 3:0.

Шайбы на свой счет записали Дмитрий Орлов (9-я минута, Никита Кучеров (14) и окончательный счет установил Артемий Панарин (54).

Голкипер россиян Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 27 бросков по своим воротам.



За выход в финал чемпионата мира сборная России сыграет с победителем матча между Канадой и Германией.



Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 18 мая.

1/4 финала. Париж (Франция). АккорХотелс-Арена.

Россия – Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Орлов (Плотников, Антипин) – 08:45

2:0 – Кучеров (Кузнецов, Антипин) – 13:36 (5х4)

3:0 – Панарин (Кучеров, Кузнецов) – 53:55



Вратари: Василевский 27/27– Франсоуз 23/26

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.В Париже состоялся матч между сборными России и Чехии. Поединок завершился победой россиян со счетом 3:0.Шайбы на свой счет записали Дмитрий Орлов (9-я минута, Никита Кучеров (14) и окончательный счет установил Артемий Панарин (54).Голкипер россиян Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 27 бросков по своим воротам.За выход в финал чемпионата мира сборная России сыграет с победителем матча между Канадой и Германией.Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.Россия – Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)1:0 – Орлов (Плотников, Антипин) – 08:452:0 – Кучеров (Кузнецов, Антипин) – 13:36 (5х4)3:0 – Панарин (Кучеров, Кузнецов) – 53:55Василевский 27/27– Франсоуз 23/26