ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.

В Кельне встречались сборные США и Финляндии. Поединок завершился победой финнов со счетом 2:0.



Счет в матче был открыт на 22-й минуте встречи, шайбу забросил Микко Рантанен, реализовав большинство своей команды.

В третьем периоде окончательный счет установил Йоонас Кемппайнен (47-я минута). Вратарь Харри Сятери оформил шат-аут, отразив 26 бросков.



В полуфинале сборная Финляндии встретится с победителем матча Швейцария — Швеция. Полуфинальный матч пройдет 20 мая в Кёльне.



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 18 мая.

1/4 финала. Кельн (Германия). Ланксесс-Арена.

США – Финляндия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – Рантанен (Савинайнен, Ахо) – 21:01 (5х4)

0:2 – Кемппайнен (Аалтонен) – 46:49



Вратари: Ховард 18/20- Сятери 26/26

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.В Кельне встречались сборные США и Финляндии. Поединок завершился победой финнов со счетом 2:0.Счет в матче был открыт на 22-й минуте встречи, шайбу забросил Микко Рантанен, реализовав большинство своей команды.В третьем периоде окончательный счет установил Йоонас Кемппайнен (47-я минута). Вратарь Харри Сятери оформил шат-аут, отразив 26 бросков.В полуфинале сборная Финляндии встретится с победителем матча Швейцария — Швеция. Полуфинальный матч пройдет 20 мая в Кёльне.США –– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)0:1 – Рантанен (Савинайнен, Ахо) – 21:01 (5х4)0:2 – Кемппайнен (Аалтонен) – 46:49Ховард 18/20- Сятери 26/26