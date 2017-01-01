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ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал

ЧМ по хоккею-2017. Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал. Микко Рантанен #96 (Финляндия)

Сегодня, 18 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи ¼ финала.
В Кельне встречались сборные США и Финляндии. Поединок завершился победой финнов со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте встречи, шайбу забросил Микко Рантанен, реализовав большинство своей команды.
В третьем периоде окончательный счет установил Йоонас Кемппайнен (47-я минута). Вратарь Харри Сятери оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

В полуфинале сборная Финляндии встретится с победителем матча Швейцария — Швеция. Полуфинальный матч пройдет 20 мая в Кёльне.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 18 мая.
1/4  финала. Кельн (Германия). Ланксесс-Арена.
США – Финляндия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – Рантанен (Савинайнен, Ахо) – 21:01 (5х4)
0:2 – Кемппайнен (Аалтонен) – 46:49

Вратари: Ховард 18/20- Сятери 26/26
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