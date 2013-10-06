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НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» разгромила «Питтсбург» и повела в финальной серии Востока

НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» разгромила «Питтсбург» и повела в финальной серии Востока

В ночь на 18 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции.

Оттава Сенаторз» в lомашнем матче разгромила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:1.
В составе «Оттавы» по одной шайбе забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Мето (11), Дерек Брассар (13), Зак Смит (13) и Кайл Туррис (39).
Автором единственного гола «Питтсбурга» стал Сидни Кросби (47).

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Сенаторз»

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/14 матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/15
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/14
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/15
5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/13

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/14
3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/10/15
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/15
 
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 17 мая
Финал. Восточная конференция. 3-й матч.
Оттава Сенаторз — Питтсбург Пингвинз — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
1:0 – Хоффман (Барроуз, Туррис) – 00:48
2:0 – Мето (Райан, Брассар) – 10:32
3:0 – Брассар (Макартур, Райан) – 12:28
4:0 – Смит (Мето, Карлссон) – 12:52
5:0 – Туррис (Хоффман, Классон) – 38:18
5:1 – Кросби (Кессел, Штрайт) – 46:07 (5x4)

Счет в серии: 2-1
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