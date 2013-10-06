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НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в третьем матче финала Запад и повел в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в третьем матче финала Запад и повел в серии

В ночь на 17 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся третий матч финальной серии Западной конференции.

«Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 2:1.
В составе победителей отличись Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йози (58). Единственную шайбу в составе гостей забросил Кори Перри (36).
Эта победа позволила «Нэшвиллу» выйти вперед в серии — 2:1.

Четвертый матч пройдет на льду «Предаторз» 19 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/14 матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/14
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/14
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/14
5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/13

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/14
3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/9/14
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/14
 
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 16 мая
Финал. Западная конференция. 3-й матч.
Нэшвилл Предаторз— Анахайм Дакс — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
0:1 — Перри (Ракелль, Ватанен) — 35:35 (5x4)
1:1 — Форсберг (Эллис) — 43:54
2:1 — Йози (Арвидссон, Экхольм) — 57:17 (5x4)

Счет в серии: 2-1
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