НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в третьем матче финала Запад и повел в серии

В ночь на 17 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся третий матч финальной серии Западной конференции.



«Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 2:1.

В составе победителей отличись Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йози (58). Единственную шайбу в составе гостей забросил Кори Перри (36).

Эта победа позволила «Нэшвиллу» выйти вперед в серии — 2:1.



Четвертый матч пройдет на льду «Предаторз» 19 мая.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/14 матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/14

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/14

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/14

5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/13



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/14

3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/9/14

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/14



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 16 мая

Финал. Западная конференция. 3-й матч.

Нэшвилл Предаторз— Анахайм Дакс — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

0:1 — Перри (Ракелль, Ватанен) — 35:35 (5x4)

1:1 — Форсберг (Эллис) — 43:54

2:1 — Йози (Арвидссон, Экхольм) — 57:17 (5x4)



Счет в серии: 2-1 В ночь на 17 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся третий матч финальной серии Западной конференции.«Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 2:1.В составе победителей отличись Филип Форсберг (44-я минута) и Роман Йози (58). Единственную шайбу в составе гостей забросил Кори Перри (36).Эта победа позволила «Нэшвиллу» выйти вперед в серии — 2:1.Четвертый матч пройдет на льду «Предаторз» 19 мая.1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/14 матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/143. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/144. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/145. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/131. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/143. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/134. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/9/145. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/14— Анахайм Дакс — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)0:1 — Перри (Ракелль, Ватанен) — 35:35 (5x4)1:1 — Форсберг (Эллис) — 43:542:1 — Йози (Арвидссон, Экхольм) — 57:17 (5x4)