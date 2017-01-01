На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ЧМ по хоккею-2017. Определились все четвертьфинальные пары

ЧМ по хоккею-2017. Определились все четвертьфинальные пары

Сегодня, 16 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд завершился групповой этап.

Из группы А в плей-офф вышли сборные США, России, Швеции и Германии; из группы В – сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Финляндии.

Согласно регламенту турнира команды, занявшие 1-е места в своих группах, сыграют с командами, занявшими 4-е места в других группах, команды, занявшие 2-е места в своих группах сыграют с командами, занявшими 3-е места в других группах.

Все четвертьфинальные матчи состоятся 18 мая:  
17:15. США (А1) – Финляндия (В4)
17:15. Швейцария (В2) – Швеция (А3)

21:15. Канада (В1) – Германия (А4)
21:15. Россия (А2) – Чехия (В3)

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Канады. На прошлогоднем чемпионат мира, проходившем в России серебряным призером стала сборная Финляндии, бронзовым – сборная России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Определились все участники плей-офф молодежного ЧМ по хоккею
Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью
ЧМ по хоккею. Россия вышла во второй групповой этап, Белоруссия завершила борьбу за медали и другие результаты
Хоккеистки США и Канады вышли в полуфинал первенства мира
Италия и США выбыли из борьбы на ЧМ-2010 по хоккею
Чемпионат мира по хоккею-2016: превью
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию
ЧМ по хоккею. Определились все пары ¼ финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

ЧМ по хоккею. Василевский: Повезло, что мы три забили, могло быть 0:10 не в пользу России
ЧМ по хоккею-2017. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею-2017. Германии по буллитам одолела Латвии и вышла в плей-офф с четвертого места в группе
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии и заняла второе место в группе (+Видео)

Последние новости спорта

00:47 ЧМ по хоккею. Василевский: Повезло, что мы три забили, могло быть 0:10 не в пользу России 31 | Хоккей

00:11 ЧМ по хоккею-2017. Определились все четвертьфинальные пары 112 | Хоккей

00:00 ЧМ по хоккею-2017. Германии по буллитам одолела Латвии и вышла в плей-офф с четвертого места в группе 73 | Хоккей

23:45 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Канады обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе 116 | Хоккей

20:26 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии и заняла второе место в группе (+Видео) 215 | Хоккей

20:08 ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию и с первого места в группе А вышли в плей-офф (+Видео) 768 | Хоккей

19:43 Мирьяна Лючич-Барони о Шараповой: Может быть, Лэнсу Армстронгу тоже надо дать wild card? 223 | Теннис

19:23 Голландец Дюмолин выиграл десятый этап на «Джиро д’Италия» - индивидуальную «разделку» 170 | Велоспорт

18:17 Осипенко-Радомкая решила отказаться от гражданства Азербайджана и вернуться в сборную Украины 140 | Гребля

17:56 Призера ОИ-2014 в Сочи дисквалифицировали за допинг на 4 года 172 | Шорт-трек

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

ВИДЕО

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)





Топ-новости недели

Стаховский стартовал с победы на челленджере в Самарканде
Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе
Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (286)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги