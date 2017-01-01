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ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию и с первого места в группе А вышли в плей-офф (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию и с первого места в группе А вышли в плей-офф

Сегодня, 16 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе А сборная США в заключительном матче горуппового этапа нанесла поражение команде России со счетом 5:3.

В составе сборной России шайбы забросили: дважды Никита Гусев (13-я и 37-я минуты) и Антон Белов (28).
У американцев дубль сделал Кевин Хейз (21, 38), по разу отличились Дилан Ларкин (33), Андрес Ли (53), а окончательный счет установил Брок Нельсон (60), отправив шайбу в пустые ворота россиян.

Сборная США заняла в группе первое место (18 очков, 7 матчей), россияне вышли в плей-офф со второго места (17 очков, 7 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 16 мая.
Группа А. Кельн (Германия). Ланксесс-Арена.
Россия – США – 5:3 (1:0, 2:3, 0:2)
1:0 – Гусев (Киселевич) – 12:29
1:1 – Хейз (Нельсон, Келлер) – 21:00 (5х4)
2:1 – Белов (Плотников, Андронов) – 27:33
2:2 – Ларкин (Нельсон) – 32:18
3:2 – Гусев (Щипачев, Дадонов) – 36:15 (5х4)
3:3 – Хейз (Годро, Бьюгстад) – 37:43
3:4 – Ли (Годро, Айкел) – 52:57 (5х4)
3:5 – Нельсон (Ларкин) – 59:38 en
Вратари: Василевский 30/35 – Ховард 16/19

Турнирное положение в Группе А
1. США – 18 очков/7 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +17)
2. Россия – 17/7  (+25)
3. Швеция – 16/7 (+16)
4. Латвия – 9/6 (-3)
5. Германия – 9/6 (-4)
6. Дания – 7/7 (-9)
7. Словакия – 4/7 (-16)
8. Италия – 1/7 (-26)
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