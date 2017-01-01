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ЧМ по хоккею-2017. Беларусь одержала победу над Норвегией (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Беларусь одержала победу над Норвегией

Сегодня, 16 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе В сборная Беларуси на мажорной ноте завершила свое выступление, одержав победу над командой Норвегии со счетом 4:3.
На последней минуте встречи норвежцы сняли вратаря, но сравнять счет и перевести игру в овертайм им не удалось.
У белорусов дубль оформил Евгений Лисовец (27-я и 57-я минуты), по разу отличились Александр Кулаков (38), и Илья Шинкевич (55).
У норвежцев голы забили Даниэль Сервик (26), Александр Райшенберг (42) и Йонас Холес (44).
Сборная Беларуси набрала 7 очков в семи матчах и заняла в группе 7-е место.
В активе норвежцев 8 очков в семи матчах и 6-е место в группе.
Обе команды завершили выступление на чемпионате мира-2017 и сохранили за собой право выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе.

Напомним, турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые четыре места, выходят в плей-офф, а команда, занявшая 8-е место, вылетает в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 16  мая.
Группа В. Париж (Франция). АккорХотелс-Арена.
Беларусь – Норвегия - 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
1:0 – Лисовец (Стафанович) – 26:08
1:1 – Сервик (Олимб) – 25:05
2:1 – Кулаков (Стась, Демков) – 37:52
2:2 – Райшенберг (Торесен, Эдегорд) – 41:19
2:3 – Холес (Мартинсен) – 43:41
3:3 – Шинкевич (Ковыршин, Стефанович) – 54:06
4:3 – Лисовец (Павлович, Линглет) – 56:56

Вратари: Карнаухов 23/26 - Хёуген 15/19

Турнирное положение в Группе В
1. Канада – 16 очков/6 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +19)
2. Чехия – 13/6 (+11)
3. Швейцария – 12/6 (+6)
4. Финляндия – 11/6 (+1)
5. Франция – 10/7  (+4)
6. Норвегия – 8/7 (-6)
7. Беларусь – 7/7 (-12)
8.  Словения – 1/7 (-23)

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