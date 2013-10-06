НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург Пингвинз» минимально одолел «Оттаву» и сравнял счет в серии

В ночь на 16 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции.
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