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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург Пингвинз» минимально одолел «Оттаву» и сравнял счет в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» минимально одолел «Оттаву» и сравнял счет в серии

В ночь на 16 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции.

«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче, как и обещали бесплатные прогнозы на спорт, одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счетом 1:0.
Автором единственной шайбы в матче стал Фил Кессел на 54-й минуте.
Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив все 22 броска по своим воротам.

Третий матч серии состоится в Оттаве 18 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/13 матчей
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/14
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/13
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/14.
5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/13

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/13
3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/9/14
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/14
 
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. 15 мая
Финал. Восточная конференция. 2-й матч.
Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Кессел (Малкин, Мяяття) – 53:05

Счет в серии: 1-1

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