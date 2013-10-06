НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург Пингвинз» минимально одолел «Оттаву» и сравнял счет в серии

В ночь на 16 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции.



«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче, как и обещали

Автором единственной шайбы в матче стал Фил Кессел на 54-й минуте.

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив все 22 броска по своим воротам.



Третий матч серии состоится в Оттаве 18 мая.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/13 матчей

2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/14

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/13

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/14.

5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/13



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/13

3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/9/14

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/14



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. 15 мая

Финал. Восточная конференция. 2-й матч.

Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Кессел (Малкин, Мяяття) – 53:05



Счет в серии: 1-1



В ночь на 16 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции.«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче, как и обещали бесплатные прогнозы на спорт , одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счетом 1:0.Автором единственной шайбы в матче стал Фил Кессел на 54-й минуте.Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив все 22 броска по своим воротам.Третий матч серии состоится в Оттаве 18 мая.1. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9 голов/13 матчей2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/143. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/134. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/14.5. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/131. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/14 передач/14 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/133. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/134. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 6/9/145. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/14— Оттава Сенаторз — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)1:0 – Кессел (Малкин, Мяяття) – 53:05