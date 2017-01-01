ЧМ по хоккею-2017. Словения проиграла Франции и вылетела из элитного дивизиона (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 15 мая.

Сегодня, 15 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Франции одержала победу над командой Словении со счетом 4:1.В составе победителей хет-трик оформил Антуан Руссель (29-я, 42-я, 59 минуты) и одну шайбу записал в свой актив Йоанн Овитю (32).В составе Словении автором единственной шайбы стал Ян Муршак (45).Таким образом, французы, набрав 10 очков в семи матчах, завершили выступление на чемпионате мира, не пробившись в плей-офф. Словенцы набрали одно очко в семи матчах и, заняв последнее место в группе В, покидают элитный дивизион.Напомним, турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые четыре места, выходят в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетает в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.– Словения – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)1:0 – Руссель (Овитю, Да Коста) – 28:20 (5х4)2:0 – Овитю (Белльмар, Руссель) – 31:053:0 – Руссель (Овитю) – 44:01 (5х3)3:1 – Муршак (Мушич, Пинтарич) – 44:25 (4х5)4:1 – Руссель – 58:30 enЮэ 26/27 – Пинтарич 21/251. Канада – 16 очков/6 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +19)2. Чехия – 13/6 (+11)3. Швейцария – 12/6 (+6)4. Финляндия – 11/6 (+1)5. Франция – 10/7 (+4)6. Норвегия – 8/6 (-5)7. Беларусь – 4/6 (-13)8. Словения – 1/7 (-23)