На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ЧМ по хоккею-2017. Сборная Италии проиграла команде Дании и покидает элитный дивизион (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Сборная Италии проиграла команде Дании и покидает элитный дивизион

Сегодня, 15 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе А сборная Дании одержала победу над командой Италии со счетом 2:0.
В первом и втором периодах ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников. Счет в матче был открыт на 58-й минуте встречи, когда форвард датчан Никлас Хардт реализовал большинство. Итальянцы сняли вратаря, но отыграться им не удалось. Окончательный счет установил нападающий Петер Регин, поразив пустые ворота итальянцев.

Сборная Дании завершила групповой этап, набрав 7 очков в семи матчах. Итальянцы в семи матчах набрали одно и, заняв последнее место в группе А, потеряли место в элитном дивизионе.

Напомним, турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетает в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 15 мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Дания – Италия – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 – Харлт (Сторм, Якобсен) – 57:36 (5х4)
2:0 – Регин- 58:47 en
Вратари: Дам 16/16 – Бернард 36/38

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Дании (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Дания отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Данию, Чехия в овертайме победила Норвегию (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Италию, Беларусь проиграла Швейцарии (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Словакия отыгралась с 0:3, но уступила Дании по буллитам, Франция в серии буллитов обыграла Швейцарию (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Латвия обыграла Италию, Норвегия разгромила Словению (+Видео)
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию
Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

ЧМ по хоккею-2017. Канада разгромила Норвегию и гарантировала себе первое место в группе В (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Италии проиграла команде Дании и покидает элитный дивизион (+Видео)
НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в финале Западной конференции
ЧМ по хоккею-2017. Финляндия отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Швейцарию (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Дании (+Видео)

Последние новости спорта

19:54 ЧМ по хоккею-2017. Канада разгромила Норвегию и гарантировала себе первое место в группе В (+Видео) 163 | Хоккей

19:32 ЧМ по хоккею-2017. Сборная Италии проиграла команде Дании и покидает элитный дивизион (+Видео) 179 | Хоккей

18:38 Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме 186 | Теннис / Главные новости спорта

17:13 Шарапова стартовала с победы на турнире в Риме 222 | Теннис

16:50 Хэмилтон: После финиша Себастьян сказал, что он зол! 218 | Формула-1

16:20 Башир: Джошуа — единственный, кто сейчас будет фаворитом в бою с Усиком 255 | Бокс

15:37 Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной Корее 163 | Теннис

15:23 Молчанов вышел в основную сетку на челленджере в Самарканде 179 | Теннис

13:26 Гвоздик остался без соперника в финальном элиминаторе WBC 255 | Бокс

12:57 Джошуа: Планирую боксировать до возраста Кличко 240 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)





Топ-новости недели

Цуренко вышла во второй круг на турнире в Риме
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Тунисе
Украинцы заняли два третьих места на шанхайском этапе «Бриллиантовой лиги»
Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (257)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги