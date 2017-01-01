ЧМ по хоккею-2017. Сборная Италии проиграла команде Дании и покидает элитный дивизион (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 15 мая.

Сегодня, 15 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Дании одержала победу над командой Италии со счетом 2:0.В первом и втором периодах ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников. Счет в матче был открыт на 58-й минуте встречи, когда форвард датчан Никлас Хардт реализовал большинство. Итальянцы сняли вратаря, но отыграться им не удалось. Окончательный счет установил нападающий Петер Регин, поразив пустые ворота итальянцев.Сборная Дании завершила групповой этап, набрав 7 очков в семи матчах. Итальянцы в семи матчах набрали одно и, заняв последнее место в группе А, потеряли место в элитном дивизионе.Напомним, турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетает в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.– Италия – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)1:0 – Харлт (Сторм, Якобсен) – 57:36 (5х4)2:0 – Регин- 58:47 enДам 16/16 – Бернард 36/38