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НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в финале Западной конференции

НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в финале Запада

В ночь на 15 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся второй матч финальной серии Западной конференции.

«Анахайм Дакс» на своем льду, отыгравшись со счета 0:2, в итоге победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3.
В составе победителей шайбы забросили Сами Ватанен (19-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60).
В составе «Нэшвилла» отличились Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут на льду «Предаторз» 17 и 19 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/13 матчей
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/13
3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/13
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/13
5. Евгения Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6/13

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/13 передач/13 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/13
3. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/13
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/13

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 14 мая
Финал. Западная конференция. 2-й матч.
Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
0:1 — Джохансен (Арвидссон) — 04:18
0:2 — Нил (Джохансен, Экхольм) — 08:32 (5x4)
1:2 — Ватанен (Гецлаф, Кеслер) — 19:00 (5x4)
2:2 — Сильверберг (Ракелль, Фаулер) – 20:39
2:3 — Форсберг (Арвидссон) — 27:59
3:3 — Каше (Теодор, Мэнсон) — 30:42
4:3 — Ритчи (Гецлаф, Монтур) — 37:07
5:3 — Верметт (Гецлаф, Фаулер) — 59:16 (en)

Счет в серии: 1-1

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