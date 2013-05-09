НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» и сравнял счет в финале Западной конференции

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 14 мая

В ночь на 15 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся второй матч финальной серии Западной конференции.«Анахайм Дакс» на своем льду, отыгравшись со счета 0:2, в итоге победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3.В составе победителей шайбы забросили Сами Ватанен (19-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60).В составе «Нэшвилла» отличились Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут на льду «Предаторз» 17 и 19 мая.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/13 матчей2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 9/133. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/134. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/135. Евгения Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6/131. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 6 голов/13 передач/13 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10/133. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/134. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/135. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/13— Нэшвилл Предаторз — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)0:1 — Джохансен (Арвидссон) — 04:180:2 — Нил (Джохансен, Экхольм) — 08:32 (5x4)1:2 — Ватанен (Гецлаф, Кеслер) — 19:00 (5x4)2:2 — Сильверберг (Ракелль, Фаулер) – 20:392:3 — Форсберг (Арвидссон) — 27:593:3 — Каше (Теодор, Мэнсон) — 30:424:3 — Ритчи (Гецлаф, Монтур) — 37:075:3 — Верметт (Гецлаф, Фаулер) — 59:16 (en)