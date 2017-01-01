ЧМ по хоккею-2017. Финляндия отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Швейцарию

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.



В группе В сборная Финляндии одолела в овертайме команду Швейцарии со счетом 3:2 ОТ.

Победу финнам принес в овертайме форвард Валттери Фильппула (63-я минута).

Сборная Швейцарии занимает в группе третье место (12 очков, 6 матчей), финская сборная на четвертом месте (11 очков, 6 матчей).



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 14 мая.

Группа В. Париж (Франция).

Швейцария — Финляндия – 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

2:1 – Херцог (Рихард, Унтерзандер) – 04:40

2:0 – Дженацци (Леффель) – 10:30

2:1 – Хиетанен (Савинайнен, Ахо) – 19:01 (5х4)

2:2 – Рантанен (Лаюнен, Ахо) – 47:40 (5х4)

2:3 – Фильппула (Савинайнен, Хиетанен) – 62:24 (3х3)

Вратари: Дженони 24/27 – Корписало, Сатери 25/27



Турнирное положение

Группа В

1. Канада – 13 очков/5 матчей (+14)

2. Чехия – 13/6 (+11)

3. Швейцария – 12/6 (+6)

4. Финляндия – 11/6 (+1)

5. Норвегия – 8/5 (0)

6. Франция – 7/6 (+1)

7. Беларусь – 4/6 (-13)

8. Словения – 1/6 (-20) Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Финляндии одолела в овертайме команду Швейцарии со счетом 3:2 ОТ.Победу финнам принес в овертайме форвард Валттери Фильппула (63-я минута).Сборная Швейцарии занимает в группе третье место (12 очков, 6 матчей), финская сборная на четвертом месте (11 очков, 6 матчей).Швейцария —– 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)2:1 – Херцог (Рихард, Унтерзандер) – 04:402:0 – Дженацци (Леффель) – 10:302:1 – Хиетанен (Савинайнен, Ахо) – 19:01 (5х4)2:2 – Рантанен (Лаюнен, Ахо) – 47:40 (5х4)2:3 – Фильппула (Савинайнен, Хиетанен) – 62:24 (3х3)Дженони 24/27 – Корписало, Сатери 25/271. Канада – 13 очков/5 матчей (+14)2. Чехия – 13/6 (+11)3. Швейцария – 12/6 (+6)4. Финляндия – 11/6 (+1)5. Норвегия – 8/5 (0)6. Франция – 7/6 (+1)7. Беларусь – 4/6 (-13)8. Словения – 1/6 (-20)