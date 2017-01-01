ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Дании

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 14 мая.

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Швеции обержала победу над командой Дании со счетом 4:2.К концу второго периода сборная Швеции имела преимущество в три шайбы, которые забросили Джоэль Лундквист (3-я минута) и Вильям Нюландер, оформивший дубль (36, 40). В третьем периоде датчане отыграли две шайбы усилиями Мортена Мадсена (50) и Маркус Лауридсен (56), но большего сделать не смогли. Окончательный счет в матче установил форвард шведов Никлас Бекстрём (58) — 4:2.Сборная Швеции занимает в группе третье место (13 очков, 6 матчей), датчане на шестом месте (4 очка, 6 матчей).Дания –– 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)0:1 – Лундквист (Крюгер, Эрикссон Эк) – 02:190:2 – Нюландер (Клингберг, Линдберг) – 35:200:3 – Нюландер (Бестрем) – 39:061:3 – Мадсен (Элерс) – 49:112:3 – Лауридсен (Элерс, Регин) – 55:172:4 – Бекстрем – 57:31 (5х4)Серенсен 29/33 – Лундквист 19/211. США – 15 очков/6 матчей (+15)2. Россия – 14/5 (+22)3. Швеция – 13/6 (+14)4. Латвия – 9/5 (+2)5. Германия – 9/6 (-4)6. Дания – 4/6 (-11)7. Словакия – 4/6 (-14)8. Италия – 1/6 (-24)