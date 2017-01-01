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ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Дании

ЧМ по хоккею-2017. Сборная Швеции обыграла команду Дании

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе А сборная Швеции обержала победу над командой Дании со счетом 4:2.
К концу второго периода сборная Швеции имела преимущество в три шайбы, которые забросили Джоэль Лундквист (3-я минута) и Вильям Нюландер, оформивший дубль (36, 40). В третьем периоде датчане отыграли две шайбы усилиями Мортена Мадсена (50) и Маркус Лауридсен (56), но большего сделать не смогли. Окончательный счет в матче установил форвард шведов Никлас Бекстрём (58) — 4:2.  

Сборная Швеции занимает в группе третье место (13 очков, 6 матчей), датчане на шестом месте (4 очка, 6 матчей).  

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 14 мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Дания – Швеция – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
0:1 – Лундквист (Крюгер, Эрикссон Эк) – 02:19
0:2 – Нюландер (Клингберг, Линдберг) – 35:20
0:3 – Нюландер (Бестрем) – 39:06
1:3 – Мадсен (Элерс) – 49:11
2:3 – Лауридсен (Элерс, Регин) – 55:17
2:4 – Бекстрем – 57:31 (5х4)
Вратари: Серенсен 29/33 – Лундквист 19/21

Турнирное положение
Группа А
1. США – 15 очков/6 матчей (+15)
2. Россия – 14/5 (+22)
3. Швеция – 13/6 (+14)
4. Латвия – 9/5 (+2)
5. Германия – 9/6 (-4)
6. Дания – 4/6 (-11)
7. Словакия – 4/6 (-14)
8. Италия – 1/6 (-24)
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