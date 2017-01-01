ЧМ по хоккею-2017. Сборная Чехии нанесла поражение команде Франции (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 14 мая.

Сегодня, 14 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Чехии одержала победу над командой Франции со счетом 5:2.В составе чешской команды отличились Давид Пастрняк (9-я минута), Ян Рутта (38), Томаш Зогорна (59), а Михал Ржепик оформил дубль (27, 49).За французскую сборную голы забили Стефан Да Коста (21) и Антуан Руссель (51).В турнирной таблице группы В сборная Чехии на втором месте (13 очков, 6 матчей), команда Франции – на шестом (7 очков, 6 матчей).Сегодня на чемпионате мира по хоккею-2017 также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия.Франция –– 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)0:1 – Пастрняк (Ворачек, Горак) – 8:32 (5х4)1:1 – Да Коста (Флери) – 20:53 (5х4)1:2 – Ржепик (Кундратек) – 26:521:3 – Рутта (Червенка) – 37:01 (5х4)1:4 – Ржепик (Кемпны) – 48:032:4 – Руссель – 50:382:5 – Зогорна (Горак) – 58:56Арди 23/28 – Францоуз 22/241. Канада – 13 очков/5 матчей (+14)2. Чехия – 13/6 (+11)3. Швейцария – 11/5 (+7)4. Финляндия – 9/5 (0)5. Норвегия – 8/5 (0)6. Франция – 7/6 (+1)7. Беларусь – 4/6 (-13)8. Словения – 1/6 (-20)