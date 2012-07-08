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НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» в овертайме победила «Питтсбург» в первом матче финала Востока

НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» в овертайме победила «Питтсбург» в первом матче финала Востока

В ночь на 14 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции.

«Оттава Сенаторз» на выезде одержала победу в овертайме над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута) и Бобби Райан (65). У «Питтсбурга» автором единственной шайба стал Евгений Малкин (55).
Второй матч серии пройдет 16 мая в Питтсбурге.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/13 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/12
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 8/12
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/13
5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/12

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/13 матчей
2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/12
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/13
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/13

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. 13 мая
Финал. Восточная конференция. 1-й матч.
Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 – Пажо (Райан) – 14:32 (5x5),
1:1 – Малкин (Куниц, Хэйнси) – 54:25 (5x5),
1:2 – Райан (Пажо, Стоун) – 64:59 (5x5)

Счет в серии: 0-1

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