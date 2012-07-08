НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» в овертайме победила «Питтсбург» в первом матче финала Востока

В ночь на 14 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции.



«Оттава Сенаторз» на выезде одержала победу в овертайме над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута) и Бобби Райан (65). У «Питтсбурга» автором единственной шайба стал Евгений Малкин (55).

Второй матч серии пройдет 16 мая в Питтсбурге.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/13 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/12

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 8/12

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/13

5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/12



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/13 матчей

2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/12

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/13

5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/13



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. 13 мая

Финал. Восточная конференция. 1-й матч.

Питтсбург Пингвинз — Оттава Сенаторз — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

0:1 – Пажо (Райан) – 14:32 (5x5),

1:1 – Малкин (Куниц, Хэйнси) – 54:25 (5x5),

1:2 – Райан (Пажо, Стоун) – 64:59 (5x5)



Счет в серии: 0-1



В ночь на 14 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции.«Оттава Сенаторз» на выезде одержала победу в овертайме над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1.В составе победителей голы забили Жан-Габриэль Пажо (15-я минута) и Бобби Райан (65). У «Питтсбурга» автором единственной шайба стал Евгений Малкин (55).Второй матч серии пройдет 16 мая в Питтсбурге.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/13 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/123. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 8/124. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 8/135. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/121. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/13 матчей2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/133. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/124. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/135. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/13Питтсбург Пингвинз —— 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)0:1 – Пажо (Райан) – 14:32 (5x5),1:1 – Малкин (Куниц, Хэйнси) – 54:25 (5x5),1:2 – Райан (Пажо, Стоун) – 64:59 (5x5)