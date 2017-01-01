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ЧМ по хоккею-2017. Германия обыграла Италию, Канада в овертайме проиграла Швейцарии

Канада – Швейцария (2:3 ОТ)

Сегодня, 13 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе А сборная Германии уверенно победила команду Италии со счетом 4:1.
Сборная Германии занимает пятое место в группе (9 очков, 6 матчей). Итальянцы замыкают турнирную таблицу (1 очко, 6 матчей).

В группе В сборная Швейцарии одержала победу в овертайме над командой Канады со счетом  3:2 ОТ.
В овертайме победу швейцарцам принёс Фабрис Херцог.
Канадцы – лидеры в группе  (13 очков, 5 матчей). Швейцарцы занимают второе место (11 очков, 5 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 13  мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Италия – Германия – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
0:1 – Эрхофф (Драйзайтль) – 03:34
1:1 – Маркетти (Костнер) – 04:21
1:2 – Плахта (Кагун, Зайденберг) – 8:16
1:3 – Янник Зайденберг (Хердлер) – 22:46
1:4 – Кагун (Янник Зайденберг) – 26:00
Вратари: Бернард 33/37 – Аус ден Биркен 17/18

Группа В. Париж (Франция).
Канада – Швейцария – 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
1:0 – 4 О′Райлли (Парайко, Марнер) – 4:22 (5х4)
2:0 – 6 Марнер (Конечны, Ли) – 6:28
2:1 – Херцог (Праплан, Рихард) – 46:37 (5х4)
2:2 – Праплан (Холленштайн) – 49:44
2:3 – Херцог (Амбюль) – 63:40 (3х3)
Вратари: Пикар 23/26 – Хиллер,  Дженони 43/45

Турнирное положение
Группа А
1. Россия – 14 очков/5 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +22)
2. США – 12/5 (+10)
3. Швеция – 10/5 (+12)
4. Латвия – 9/5 (+2)
5. Германия – 9/6 (-4)
6. Дания – 4/5 (-9)
7. Словакия – 4/5 (-9)
8. Италия – 1/6 (-24)

Группа В
1. Канада – 13 очков/5 матчей (+14)
2. Швейцария – 11/5 (+7)
3. Чехия – 10/5 (+8)
4. Финляндия – 9/5 (0)
5. Норвегия – 8/5 (0)
6. Франция – 7/5  (+4)
7. Беларусь – 4/6 (-13)
8.  Словения – 1/6 (-20)
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