ЧМ по хоккею-2017. Германия обыграла Италию, Канада в овертайме проиграла Швейцарии

Сегодня, 13 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.



В группе А сборная Германии уверенно победила команду Италии со счетом 4:1.

Сборная Германии занимает пятое место в группе (9 очков, 6 матчей). Итальянцы замыкают турнирную таблицу (1 очко, 6 матчей).



В группе В сборная Швейцарии одержала победу в овертайме над командой Канады со счетом 3:2 ОТ.

В овертайме победу швейцарцам принёс Фабрис Херцог.

Канадцы – лидеры в группе (13 очков, 5 матчей). Швейцарцы занимают второе место (11 очков, 5 матчей).



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 13 мая.

Группа А. Кельн (Германия)

Италия – Германия – 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

0:1 – Эрхофф (Драйзайтль) – 03:34

1:1 – Маркетти (Костнер) – 04:21

1:2 – Плахта (Кагун, Зайденберг) – 8:16

1:3 – Янник Зайденберг (Хердлер) – 22:46

1:4 – Кагун (Янник Зайденберг) – 26:00

Вратари: Бернард 33/37 – Аус ден Биркен 17/18



Группа В. Париж (Франция).

Канада – Швейцария – 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

1:0 – 4 О′Райлли (Парайко, Марнер) – 4:22 (5х4)

2:0 – 6 Марнер (Конечны, Ли) – 6:28

2:1 – Херцог (Праплан, Рихард) – 46:37 (5х4)

2:2 – Праплан (Холленштайн) – 49:44

2:3 – Херцог (Амбюль) – 63:40 (3х3)

Вратари: Пикар 23/26 – Хиллер, Дженони 43/45



Турнирное положение

Группа А

1. Россия – 14 очков/5 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +22)

2. США – 12/5 (+10)

3. Швеция – 10/5 (+12)

4. Латвия – 9/5 (+2)

5. Германия – 9/6 (-4)

6. Дания – 4/5 (-9)

7. Словакия – 4/5 (-9)

8. Италия – 1/6 (-24)



Группа В

1. Канада – 13 очков/5 матчей (+14)

2. Швейцария – 11/5 (+7)

3. Чехия – 10/5 (+8)

4. Финляндия – 9/5 (0)

5. Норвегия – 8/5 (0)

6. Франция – 7/5 (+4)

7. Беларусь – 4/6 (-13)

8. Словения – 1/6 (-20) Сегодня, 13 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная Германии уверенно победила команду Италии со счетом 4:1.Сборная Германии занимает пятое место в группе (9 очков, 6 матчей). Итальянцы замыкают турнирную таблицу (1 очко, 6 матчей).сборная Швейцарии одержала победу в овертайме над командой Канады со счетом 3:2 ОТ.В овертайме победу швейцарцам принёс Фабрис Херцог.Канадцы – лидеры в группе (13 очков, 5 матчей). Швейцарцы занимают второе место (11 очков, 5 матчей).Италия –– 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)0:1 – Эрхофф (Драйзайтль) – 03:341:1 – Маркетти (Костнер) – 04:211:2 – Плахта (Кагун, Зайденберг) – 8:161:3 – Янник Зайденберг (Хердлер) – 22:461:4 – Кагун (Янник Зайденберг) – 26:00Бернард 33/37 – Аус ден Биркен 17/18Канада –– 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)1:0 – 4 О′Райлли (Парайко, Марнер) – 4:22 (5х4)2:0 – 6 Марнер (Конечны, Ли) – 6:282:1 – Херцог (Праплан, Рихард) – 46:37 (5х4)2:2 – Праплан (Холленштайн) – 49:442:3 – Херцог (Амбюль) – 63:40 (3х3)Пикар 23/26 – Хиллер, Дженони 43/451. Россия – 14 очков/5 матчей (разница забитых и пропущенных шайб +22)2. США – 12/5 (+10)3. Швеция – 10/5 (+12)4. Латвия – 9/5 (+2)5. Германия – 9/6 (-4)6. Дания – 4/5 (-9)7. Словакия – 4/5 (-9)8. Италия – 1/6 (-24)1. Канада – 13 очков/5 матчей (+14)2. Швейцария – 11/5 (+7)3. Чехия – 10/5 (+8)4. Финляндия – 9/5 (0)5. Норвегия – 8/5 (0)6. Франция – 7/5 (+4)7. Беларусь – 4/6 (-13)8. Словения – 1/6 (-20)