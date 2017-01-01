ЧМ по хоккею-2017. Россия разгромила Словакию, Беларусь одержала первую победу, обыграв Словению (+ Видео)

Сегодня, 13 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная России забросила шесть безответных шайб в ворота команды Словакии – 6.Голы на свой счет записали Евгений Дадонов, сделавший дубль (2-я и 14-я минуты), а также Андрей Миронов (20), Никита Кучеров (23), Иван Телегин (33) и Владислав Гавриков (56).Россияне лидирует в группе А (14 очков, 5 матчей). Словаки занимают предпоследнее место (4 очка, 5 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 13 мая.

сборная Беларуси одержала уверенную победу над командой Словении со счетом 5:2.В составе белорусской команды Александр Павлович оформил дубль (14-я и 30-я минуты), по разу отличились Евгений Ковыршин (21), Илья Шинкевич (39) и Андрей Стась (40).У Словении голы забили Жига Еглич (17) и Давид Родман (20).Белорусы одержали первую победу на чемпионате мира и занимают предпоследнее место в своей группе (4 очка, 6 матчей). Словенцы замыкают турнирную таблицу группы А (1 очко, 6 матчей).– Словакия – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)1:0 – Дадонов (Шипачев, Гусев)- 01:122:0 – Дадонов (Шипачев, Гусев) – 13:35 (5х4)3:0 – Миронов – 19:194:0 – Кучеров (Киселевич, Ткачев) – 22:535:0 – Телегин (Плотников, Зуб) – 32:506:0 – Гавриков (Щипачев, Дадонов) – 55:47Василевский 22/22 – Гудачек 33/39Словения –– 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)0:1 – Павлович (Лингле, Шинкевич) – 13:121:1 – Еглич (Саболич, Верлич) - 16:52 (5х4)2:1 – Родман (Претнар, Ковачевич) – 19:152:2 – Ковыршин (Костицын, Костицын) – 20:292:3 – Павлович (Шинкевич) – 29:482:4 – Шинкевич (Павлович) – 38:052:5 – Стась (Стефанович) – 39:43 (5х4)Крошель 24/29 – Лаланд 28/30