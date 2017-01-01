ЧМ по хоккею-2017. Финляндия в овертайме одолела Норвегию, США обыграли Латвию (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 13 мая.

Сегодня, 13 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.сборная США в мачте против команды Латвии отыгралась со счета 0:2 и в итоге одержала победу со счетом 5:3Американцы лидируют в группе (12 очков, 5 матчей), команда Латвии на четвертом месте (9 очков, 5 матчей).сборная Финляндии в овертайме вырвала победу у команды Норвегии со счетом 3:2 ОТ.Автором победной шайбы в овертайме стал форвард финнов Маркус ХянникайненФинская команда занимает в группе четвертое место (9 очков, 5 матчей), норвежцы на пятом месте (8 очков, 5 матчей).Латвия –- 3:5 (1:0, 2:3, 0:2) –1:0 – Блюгерс (Бичевскис) – 11:232:0 – Даугавиньш (Букартс, Джериньш) – 20:072:1 – Комфер (Ли) – 29:003:1 – Цибульскис (Индрашис) – 31:37 (5х4)3:2 – Бьюгстэд (Келлер, Шмальц) – 33:443:3 – Годро (Бьюгстэд, Труба) – 38:373:4 – Копп (Хеллибак) – 56:383:5 – Ларкин – 58:58Мерзликин 28/32 – Хеллибак 20/23Норвегия –– 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)1:0 – 18 Бастиансен (Норстебе) – 18:38 (5х4)1:1 – 25 Хиетанен (Лаюнен, Ахо) – 25:33 (5х4)1:2 – 28 Хонка (Охтамаа, Хянникяйнен) – 28:112:2 – 59 Мартинсен (Роэст) – 59:312:3 – 61 Хянникяйнен (Пюеряля) – 61:55Вратари: Хеген 25/28 - Корписало 19/21