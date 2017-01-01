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ЧМ по хоккею-2017. Финляндия в овертайме одолела Норвегию, США обыграли Латвию (+Видео)

Норвегия – Финляндия (2:3 ОТ)

Сегодня, 13 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе А сборная США в мачте против команды Латвии отыгралась со счета 0:2 и в итоге одержала победу со счетом 5:3
Американцы лидируют в группе (12 очков, 5 матчей), команда Латвии на четвертом месте (9 очков, 5 матчей).

В группе В сборная Финляндии в овертайме вырвала победу у команды Норвегии со счетом 3:2 ОТ.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард финнов Маркус Хянникайнен
Финская команда занимает в группе четвертое место (9 очков, 5 матчей), норвежцы на пятом месте (8 очков, 5 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 13  мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Латвия – США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2) –
1:0 – Блюгерс (Бичевскис) – 11:23
2:0 – Даугавиньш (Букартс, Джериньш) – 20:07
2:1 – Комфер (Ли) – 29:00
3:1 – Цибульскис (Индрашис) – 31:37 (5х4)
3:2 – Бьюгстэд (Келлер, Шмальц) – 33:44
3:3 – Годро (Бьюгстэд, Труба) – 38:37
3:4 – Копп (Хеллибак) – 56:38
3:5 – Ларкин – 58:58
Вратари: Мерзликин 28/32 – Хеллибак 20/23

Группа В. Париж (Франция).
Норвегия – Финляндия – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 – 18 Бастиансен (Норстебе) – 18:38 (5х4)
1:1 – 25 Хиетанен (Лаюнен, Ахо) – 25:33 (5х4)
1:2 – 28 Хонка (Охтамаа, Хянникяйнен) – 28:11
2:2 – 59 Мартинсен (Роэст) – 59:31
2:3 – 61 Хянникяйнен (Пюеряля) – 61:55
Вратари: Хеген 25/28 - Корписало 19/21


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