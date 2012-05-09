НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» в овертайме победил «Анахайм» в первом матче финала Запада

В ночь на 13 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.



«Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл в овертайме «Анахайм Дакс» со счетом 3:2.

В составе «Анахайма» отличились Якоб Сильверберг (6-я минута) и Хампус Линдхольм (48).

У победителей шайбы на свой счет записали Филип Форсберг (13), Остин Уотсон (23) и решающую шайбу в овертайме забросил Джеймс Нил (70).



Второй матч серии состоится 15 мая на льду «Анахайма».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/12 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/12

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 8/12

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/12

5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/12



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/12 матчей

2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/12

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/12

5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/12



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 12 мая

Финал. Западная конференция. 1-й матч.

Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз — 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

1:0 — Сильверберг — 05:15

1:1 — Форсберг (Ирвин, Джохансен) — 12:34

1:2 — Уотсон (Джохансен, Экхольм) — 22:42

2:2 — Линдхольм (Томпсон) — 47:21

2:3 — Нил (Суббэн, Экхольм) — 69:24

Счет в серии: 0-1

В ночь на 13 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.«Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл в овертайме «Анахайм Дакс» со счетом 3:2.В составе «Анахайма» отличились Якоб Сильверберг (6-я минута) и Хампус Линдхольм (48).У победителей шайбы на свой счет записали Филип Форсберг (13), Остин Уотсон (23) и решающую шайбу в овертайме забросил Джеймс Нил (70).Второй матч серии состоится 15 мая на льду «Анахайма».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/12 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/123. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 8/124. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/125. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/121. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/12 матчей2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/133. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/124. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/125. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/12Анахайм Дакс —— 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)1:0 — Сильверберг — 05:151:1 — Форсберг (Ирвин, Джохансен) — 12:341:2 — Уотсон (Джохансен, Экхольм) — 22:422:2 — Линдхольм (Томпсон) — 47:212:3 — Нил (Суббэн, Экхольм) — 69:24