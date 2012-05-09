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НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» в овертайме победил «Анахайм» в первом матче финала Запада

НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» в овертайме победил «Анахайм» в первом матче финала Запада

В ночь на 13 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.

«Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл в овертайме «Анахайм Дакс» со счетом 3:2.
В составе «Анахайма» отличились Якоб Сильверберг (6-я минута) и Хампус Линдхольм (48).
У победителей шайбы на свой счет записали Филип Форсберг (13), Остин Уотсон (23) и решающую шайбу в овертайме забросил Джеймс Нил (70).

Второй матч серии состоится 15 мая на льду «Анахайма».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/12 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/12
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 8/12
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/12
5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/12

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/12 матчей
2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/12
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/12
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/12

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 12 мая
Финал. Западная конференция. 1-й матч.
Анахайм Дакс — Нэшвилл Предаторз — 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Сильверберг — 05:15
1:1 — Форсберг (Ирвин, Джохансен) — 12:34
1:2 — Уотсон (Джохансен, Экхольм) — 22:42
2:2 — Линдхольм (Томпсон) — 47:21
2:3 — Нил (Суббэн, Экхольм) — 69:24
Счет в серии: 0-1
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