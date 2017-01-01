ЧМ по хоккею-2017. Швеция забросила 8 шайб Италии, Чехия крупно обыграла Словению (+Видео)

Сегодня, 12 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.cборная Швеции разгромила команду Италии со счетом 8:1.В составе победителей шайбы забросили Виктор Раск (4-я минута), Филип Хольм (9), Юнас Бродин (30), Элиас Линдхольм (41), Линус Умарк (51), Карл Клингберг (55), Джоэль Эрикссон Эк (57) и Джон Клингберг (59).В составе Италии автором единственной шайбы стал Джиованни Морини (24).Сборная Швеции занимает в группе А второе место (10 очков, 5 матчей), итальянцы замыкают турнирную таблицу (1 очко, 5 матчей).

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 12 мая.

сборная Чехии крупно обыграла команду Словении - 5:1.В составе победителей дубль оформил Роман Горак (9-я и 12-я минуты, по разу отличились Михал Ржепик (3), Михал Кемпны (23) и Роман Червенка (48).Единственный гол у словенцев забил Миха Верлич (45).Сборная Чехии поднялась на второе место в группе В (10 очков, 5 матчей), а словенцы потерпели пятое поражение подряд и занимают предпоследнее место (1 очко, 5 матчей).Сегодня состоятся еще два матча: Дания – Германия и Франция – Беларусь.– Италия - 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)1:0 – Раск (Линдхольм) – 03:242:0 – Хольм (Брудин, В. Нюландер) – 08:342:1 – Морини (Инсам, Сканделла) – 23:50 (5х4)3:1 – Брудин (Хольм) – 59:524:1 – Линдхольм (Строльман, Ландескуг) – 40:415:1 – Умарк (Эдлер, Седерберг) – 50:096:1 – Клингберг (Нордстрем) – 54:537:1 – Эрикссон Эк (Карлссон, Строльман) - 56:518:1 – Клинберг (Хольм, Нюландер) – 58:25Фаст 14/15 – Клутье 37/45– Словения - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)1:0 – Ржепик (Червенка, Коварж)- 02:12 (5х4)2:0 – Горак (Ворачек, Пастрняк) – 08:20 (5х4)3:0 – Горак (Шимек, Гудас) – 11:464:0 – Кемпни (Врана) – 22:094:1 – Верлич (Урбас, Муршак) – 44:045:1 – Червенка (Коварж) – 47:15Мразек 14/15 – Крошель 32/37