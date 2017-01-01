Немецкий хоккеист может быть исключен из олимпийской сборной из-за «лайка» в Instagram

Вратарь хоккейной сборной Германии Томас Грайсс может быть исключен из олимпийской команды из-за «лайка» в социальной сети Instagram, поставленном под изображением, где сравнивается Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон, сообщает немецкий телеканал Sport1.Грайсс поставил «лайк» под изображением Гитлера, которое было подписано словами: «Никогда не был арестован, никогда не был осужден, невиновен, как и Хиллари». За этот поступок голкиперу грозит исключение из олимпийской сборной Германии. Также Грайссу «понравился» фотомонтаж, на котором президент США Дональд Трамп в одной руке держит меч, а в другой голову Клинтон.«Тот, кто ведет себя таким образом, не может быть членом сборной на Играх в южнокорейском Пхенчхане», - сказал президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн. - Все спортсмены играют важную роль на общественной арене, и политический экстремизм не может иметь ничего общего со спортом».31-летний немец позднее убрал свой «лайк» после того, как это привлекло внимание Хоккейного союза Германии.Грайсс является вратарем клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», он, скорее всего, не сможет принять участие в Олимпиаде 2018 года из-за запрета лиги на участие хоккеистов в Играх.На проходящем в Германии и Франции чемпионате мира Грайсс провел 4 игры, пропуская по 2,5 шайбы за матч.