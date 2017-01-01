ЧМ по хоккею-2017. Швеция всухую обыграла Латвию, Канада одолела Францию (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 11 мая.

Сегодня, 11 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.cборная Швеции одержала победу над Латвией со счетом 2:0.Шайбы забили Габриэль Ландеског (10-я минута) и Элиас Линдхольм (57). Вратарь Эдди Лек оформил сухой матч, отразив асе 19 бросков.Сборная Швеции занимает в группе А 4-е место (7 очков, 4 матча). Команда Латвии потерпела первое поражение после трех побед и опустилась на 3-е место (9 очков, 4 матча).действующий чемпион мира сборная Канады одержала победу над командой Франции со счетом 3:2.В составе победителей шайбы забросили Райан О'Райлли (6-я минута), Клод Жиру (40) и Эдуар Власич (43), ставший автором победной шайбы.У французов отличились Оливье Дам-Малька (9) и Дамьен Флёри (22).Сборная Канады лидирует в группе В (12 очков, 4 матча), команда Франции на 6-м месте (6 очков, 4 матча).Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.– Латвия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)1:0 –Ландескуг (Линдхольм, Раск) - 9:132:0 – Линдхольм (Раск) – 56:42Лек 19/19 – Мерзликин 28/30– Франция – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)1:0 – О′Райлли (Шайфли, Маккиннон) – 05:19 (5х4)1:1 –Дам-Малька (Реш, Риц) – 09:001:2 - Флери (Овитю, Да Коста) – 21:37 (5х4)2:2 – Жиру (Ли) – 39:11 (5х4)3:2 – Власич – 42:22Джонсон 22/24 – Арди 32/351. Россия – 11 очков/4 матча (разница забитых и пропущенных шайб +16)2. США – 9/4 (+8)3. Латвия – 9/4 (+4)4. Швеция – 7/4 (+5)5. Германия – 5/4 (-6)6. Словакия – 4/4 (-3)7. Дания – 2/4 (-10)8. Италия – 1/4 (-14)1. Канада – 12 очков/4 матча (+15)2. Швейцария – 9/4 (+6)3. Чехия – 7/4 (+4)4. Норвегия – 7/4 (+1)5. Финляндия – 7/4 (-1)6. Франция – 7/4 (+3)7. Словения – 1/4 (-13)8. Беларусь – 0/4 (-15)