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ЧМ по хоккею-2017. Швеция всухую обыграла Латвию, Канада одолела Францию (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция всухую обыграла Латвию, Канада победила Францию (+Видео)

Сегодня, 11 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.

В группе А cборная Швеции одержала победу над Латвией со счетом 2:0.
Шайбы забили  Габриэль Ландеског (10-я минута) и Элиас Линдхольм (57). Вратарь Эдди Лек оформил сухой матч, отразив асе 19 бросков.

Сборная Швеции занимает в группе А 4-е место (7 очков, 4 матча). Команда Латвии потерпела первое поражение после трех побед и опустилась на 3-е место (9 очков, 4 матча).

В группе В действующий чемпион мира сборная Канады одержала победу над командой Франции со счетом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Райан О'Райлли (6-я минута), Клод Жиру (40) и Эдуар Власич (43), ставший автором победной шайбы.
У французов отличились Оливье Дам-Малька (9) и Дамьен Флёри (22).

Сборная Канады лидирует в группе В (12 очков, 4 матча), команда Франции на 6-м месте (6 очков, 4 матча).

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 11 мая.
Группа А. Кёльн (Германия).
Швеция – Латвия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 –Ландескуг (Линдхольм, Раск) - 9:13
2:0 – Линдхольм (Раск) – 56:42
Вратари: Лек 19/19 – Мерзликин 28/30

Группа В. Париж (Франция).
Канада – Франция – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
1:0 – О′Райлли (Шайфли, Маккиннон) – 05:19 (5х4)
1:1 –Дам-Малька (Реш, Риц) – 09:00
1:2 - Флери (Овитю, Да Коста) – 21:37 (5х4)
2:2 – Жиру (Ли) – 39:11 (5х4)
3:2 – Власич – 42:22
Вратари: Джонсон 22/24 – Арди 32/35

Турнирная таблица
Группа А
1. Россия – 11 очков/4 матча (разница забитых и пропущенных шайб +16)
2. США – 9/4 (+8)
3. Латвия – 9/4 (+4)
4. Швеция – 7/4 (+5)
5. Германия – 5/4 (-6)
6. Словакия – 4/4 (-3)
7. Дания – 2/4 (-10)
8. Италия – 1/4 (-14)

Группа В
1. Канада – 12 очков/4 матча (+15)
2. Швейцария – 9/4 (+6)
3. Чехия – 7/4 (+4)
4. Норвегия – 7/4 (+1)
5. Финляндия – 7/4 (-1)
6. Франция – 7/4  (+3)
7. Словения – 1/4 (-13)
8. Беларусь – 0/4 (-15)


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