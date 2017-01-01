Тренер датчан: Три пропущенные шайбы за минуту с небольшим стали ударом для нашей команды

Главный тренер сборной Дании по хоккею Янне Карлссон заявил, матч против сборной России стал для команды Дании лучшим на чемпионате мира по хоккею 2017 года, если не считать небольшой отрезок во втором периоде.
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