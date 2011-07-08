На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. Кубок Стэнли. « Питтсбург победил в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» выиграл серию у «Эдмонтона»

НХЛ. Кубок Стэнли. « Питтсбург победил в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» выиграл серию у «Эдмонтона»

В ночь на 11 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча полуфинальных серий конференций.

В Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» в гостях выиграл у «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче со счетом 2:0. «Пингвинз» выиграли серию со счетом 4-3 и в финале конференции сыграют с «Оттава Сенаторз».
Первый матч состоится 16 мая на льду «Пингвинз».

В Западной конференции «Анахайм Дакс» на своем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в седьмом матче со счетом 2:1.
Таким образом, «Дакс» выиграли в серии со счетом 4-3 и вышли в финал конференции, где встретятся с «Нэшвилл Предаторз».
Первая игра финальной серии состоится 15 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/12 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/11
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/12
5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/11

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/12 матчей
2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/11
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/12
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/12

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 10 мая
½ финала. Восточная конференция. 7-й матч.
Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – Раст (Гюнцель, Кросби) – 28:49
0:2 – Хернквист (Шульц) – 44:14
Счет в серии: 3-4

½ финала. Восточная конференция. 7-й матч.
Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – Каджула – 03:31
1:1 – Кольяно (Кеслер, Монтур) – 28:55
2:1 – Ритчи (Ватанен, Перри) – 43:21
Счет в серии: 4-3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» и сравнял счет в серии
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Анахаймом», «Нэшвилл» победил в серии с «Сент-Луисом»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 0:3 за три минуты, «Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» увеличил отрыв в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» сравнял счет в серии с «Эдмонтоном»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», «Эдмонтон» проиграл «Анахайму»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НХЛ. Кубок Стэнли. « Питтсбург победил в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» выиграл серию у «Эдмонтона»
ЧМ по хоккею-2017. США обыграли Италию, Беларусь проиграла Швейцарии (+Видео)
НХЛ. Кубок Стэнли. «Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции
ЧМ по хоккею-2017. Словакия отыгралась с 0:3, но уступила Дании по буллитам, Франция в серии буллитов обыграла Швейцарию (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Латвия обыграла Италию, Норвегия разгромила Словению (+Видео)

Последние новости спорта

18:34 Швейцарец Дилье победил на шестом этапе «Джиро д’Италия» 109 | Велоспорт

18:11 Младенович стала полуфиналисткой, обыграв Кырстю на турнире WTA в Мадриде 127 | Теннис

17:59 Себастьян Феттель: Я готов выступать с любым напарником 117 | Формула-1

17:48 Гоффен не пустил Раонича в ¼ финала на «Мастерсе» в Мадриде 127 | Теннис

17:37 Джокович победил Лопеса и вышел в ¼ финала «Мастерса» в Мадриде 136 | Теннис

17:09 Севастова стала второй полуфиналисткой на турнире WTA в Мадриде 141 | Теннис

16:33 Фернандо Алонсо готов уйти из McLaren 154 | Формула-1

16:23 Крис Берд: Шэннон Бриггс нокаутирует Энтони Джошуа 206 | Бокс

15:57 Стаховский не пробился в полуфинал на челленджере в Узбекистане 159 | Теннис / Главные новости спорта

15:24 Мадрид. Халеп отдала два гейма Вандевеге и стала первой полуфиналисткой 152 | Теннис

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)





Топ-новости недели

Стаховский не пробился в полуфинал на челленджере в Узбекистане
Формула-1. Гран-при Испании: превью
Мадрид. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде
Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде
Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (177)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги