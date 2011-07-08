НХЛ. Кубок Стэнли. « Питтсбург победил в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» выиграл серию у «Эдмонтона»

В ночь на 11 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча полуфинальных серий конференций.



В Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» в гостях выиграл у «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче со счетом 2:0. «Пингвинз» выиграли серию со счетом 4-3 и в финале конференции сыграют с «Оттава Сенаторз».

Первый матч состоится 16 мая на льду «Пингвинз».



В Западной конференции «Анахайм Дакс» на своем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в седьмом матче со счетом 2:1.

Таким образом, «Дакс» выиграли в серии со счетом 4-3 и вышли в финал конференции, где встретятся с «Нэшвилл Предаторз».

Первая игра финальной серии состоится 15 мая.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/12 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/11

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/11

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/12

5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/11



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/12 матчей

2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/13

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/11

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/12

5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/12



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 10 мая

½ финала. Восточная конференция. 7-й матч.

Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – Раст (Гюнцель, Кросби) – 28:49

0:2 – Хернквист (Шульц) – 44:14

Счет в серии: 3-4



½ финала. Восточная конференция. 7-й матч.

Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – Каджула – 03:31

1:1 – Кольяно (Кеслер, Монтур) – 28:55

2:1 – Ритчи (Ватанен, Перри) – 43:21

Счет в серии: 4-3

В ночь на 11 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча полуфинальных серий конференций.«Питтсбург Пингвинз» в гостях выиграл у «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче со счетом 2:0. «Пингвинз» выиграли серию со счетом 4-3 и в финале конференции сыграют с «Оттава Сенаторз».Первый матч состоится 16 мая на льду «Пингвинз».«Анахайм Дакс» на своем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в седьмом матче со счетом 2:1.Таким образом, «Дакс» выиграли в серии со счетом 4-3 и вышли в финал конференции, где встретятся с «Нэшвилл Предаторз».Первая игра финальной серии состоится 15 мая.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/12 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/113. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/114. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 7/125. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/111. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/12 матчей2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/133. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/114. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/5/125. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/12Вашингтон Кэпиталз —— 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)0:1 – Раст (Гюнцель, Кросби) – 28:490:2 – Хернквист (Шульц) – 44:14— Эдмонтон Ойлерз — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)0:1 – Каджула – 03:311:1 – Кольяно (Кеслер, Монтур) – 28:552:1 – Ритчи (Ватанен, Перри) – 43:21