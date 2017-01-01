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ЧМ по хоккею-2017. Словакия отыгралась с 0:3, но уступила Дании по буллитам, Франция в серии буллитов обыграла Швейцарию

Швейцария – Франция – 3:4 Б

Сегодня, 9 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли очередные матчи группового этапа.

В группе А сборная Дании одержала победу над командой Словакии со счетом 4:3 Б.
В третьем периоде словаки отыгрались со счета 0:3 и игра перешла в овертайм. Но и здесь команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов победу датчанам принес точный бросок Мортена Грина.

Сборная Словакии занимает в группе А 5-е место, набрав 3 очка в трех матчах. Команда Дании на предпоследнем месте (2 очка, 3 матча).
Возглавляет группу А сборная Латвии, в активе которой 9 очков после трех матчей.

В группе В сборная сборная Франции победила команду Швейцарии со счетом 4:3 Б. В серии буллитов победу французам принес Стефан Да Коста.
Сборная Швейцарии занимает в группе В второе место (6 очков, 3 матча), команда Франции – четвертая (5 очков, 3 матча). Лидирует сборная Канады (9 очков, 3 матча).

Напомним, сегодня в дневном блоке состоялось два матча, в которых Латвия победила Италию со счетом 2:1, а Норвегия разгромила Словению – 5:1.

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 9  мая.
Группа А. Кёльн (Германия).
Словакия – Дания – 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Хардт (Грен, Сторм) – 16:20 (5х4)
0:2 – Русселль (Лауридсен, Бау Хансен)  - 24:46
0:3 – Поульсен (Грен, Лауридсен) – 39:57
1:3 – Гернат (Гашчак, Миклик) – 41:22
2:3 – Ближняк (Дравецки, Гашчак) – 46:05 (5х4)
3:3 – Миклик (Дравецки, Черешняк) – 51:53 (5х4)
3:4 – Грин – 65:00 ПБ
Вратари: Гудачек 22/26 – Дам 29/32

Группа В. Париж (Франция).
Швейцария – Франция – 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
0:1 – Овитю (Перре) – 02:23 (4х5)
1:1 – Праплан (Леффель, Холленштайн)  - 21:22
2:1 – Праплан (Хаас, Холленштайн) – 23:48
2:2 – Да Коста (Овитю) – 43:02 (5х4)
3:2 – Амбюль (Унтерзандер, Сутер) – 23:14
3:3 – Реш (Менье) – 55:41
3:4 – Да Коста – 65:00 ПБ
Вратари: Генони 21/25 – Юэ 23/26

Турнирная таблица
Группа А
1. Латвия – 9 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных шайб +6)
2. Россия – 8/3 (+13)
3. США – 6/3 (+5)
4. Швеция – 4/3 (+3)
5. Словакия – 3/3 (-2)
6. Германия – 3/3 (-7)
7. Дания – 2/3 (-7)
8. Италия – 1/3 (-11)

Группа В
1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)
2. Швейцария – 6/3 (+3)
3. Норвегия – 6/3 (+2)
4. Франция – 5/3  (+4)
5. Чехия – 5/3 (+3)
6. Финляндия – 4/3 (-4)
7. Словения – 1/3 (-10)
8. Беларусь – 0/3 (-12)
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