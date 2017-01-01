ЧМ по хоккею-2017. Словакия отыгралась с 0:3, но уступила Дании по буллитам, Франция в серии буллитов обыграла Швейцарию

Сегодня, 9 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли очередные матчи группового этапа.



В группе А сборная Дании одержала победу над командой Словакии со счетом 4:3 Б.

В третьем периоде словаки отыгрались со счета 0:3 и игра перешла в овертайм. Но и здесь команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов победу датчанам принес точный бросок Мортена Грина.



Сборная Словакии занимает в группе А 5-е место, набрав 3 очка в трех матчах. Команда Дании на предпоследнем месте (2 очка, 3 матча).

Возглавляет группу А сборная Латвии, в активе которой 9 очков после трех матчей.



В группе В сборная сборная Франции победила команду Швейцарии со счетом 4:3 Б. В серии буллитов победу французам принес Стефан Да Коста.

Сборная Швейцарии занимает в группе В второе место (6 очков, 3 матча), команда Франции – четвертая (5 очков, 3 матча). Лидирует сборная Канады (9 очков, 3 матча).



Напомним, сегодня в дневном блоке состоялось



Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.



Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 9 мая.

Группа А. Кёльн (Германия).

Словакия – Дания – 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Хардт (Грен, Сторм) – 16:20 (5х4)

0:2 – Русселль (Лауридсен, Бау Хансен) - 24:46

0:3 – Поульсен (Грен, Лауридсен) – 39:57

1:3 – Гернат (Гашчак, Миклик) – 41:22

2:3 – Ближняк (Дравецки, Гашчак) – 46:05 (5х4)

3:3 – Миклик (Дравецки, Черешняк) – 51:53 (5х4)

3:4 – Грин – 65:00 ПБ

Вратари: Гудачек 22/26 – Дам 29/32



Группа В. Париж (Франция).

Швейцария – Франция – 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

0:1 – Овитю (Перре) – 02:23 (4х5)

1:1 – Праплан (Леффель, Холленштайн) - 21:22

2:1 – Праплан (Хаас, Холленштайн) – 23:48

2:2 – Да Коста (Овитю) – 43:02 (5х4)

3:2 – Амбюль (Унтерзандер, Сутер) – 23:14

3:3 – Реш (Менье) – 55:41

3:4 – Да Коста – 65:00 ПБ

Вратари: Генони 21/25 – Юэ 23/26



Турнирная таблица

Группа А

1. Латвия – 9 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных шайб +6)

2. Россия – 8/3 (+13)

3. США – 6/3 (+5)

4. Швеция – 4/3 (+3)

5. Словакия – 3/3 (-2)

6. Германия – 3/3 (-7)

7. Дания – 2/3 (-7)

8. Италия – 1/3 (-11)



Группа В

1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)

2. Швейцария – 6/3 (+3)

3. Норвегия – 6/3 (+2)

4. Франция – 5/3 (+4)

5. Чехия – 5/3 (+3)

6. Финляндия – 4/3 (-4)

7. Словения – 1/3 (-10)

8. Беларусь – 0/3 (-12) Сегодня, 9 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли очередные матчи группового этапа.сборная Дании одержала победу над командой Словакии со счетом 4:3 Б.В третьем периоде словаки отыгрались со счета 0:3 и игра перешла в овертайм. Но и здесь команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов победу датчанам принес точный бросок Мортена Грина.Сборная Словакии занимает в группе А 5-е место, набрав 3 очка в трех матчах. Команда Дании на предпоследнем месте (2 очка, 3 матча).Возглавляет группу А сборная Латвии, в активе которой 9 очков после трех матчей.сборная сборная Франции победила команду Швейцарии со счетом 4:3 Б. В серии буллитов победу французам принес Стефан Да Коста.Сборная Швейцарии занимает в группе В второе место (6 очков, 3 матча), команда Франции – четвертая (5 очков, 3 матча). Лидирует сборная Канады (9 очков, 3 матча).Напомним, сегодня в дневном блоке состоялось два матча , в которых Латвия победила Италию со счетом 2:1, а Норвегия разгромила Словению – 5:1.Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.Словакия –– 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)0:1 – Хардт (Грен, Сторм) – 16:20 (5х4)0:2 – Русселль (Лауридсен, Бау Хансен) - 24:460:3 – Поульсен (Грен, Лауридсен) – 39:571:3 – Гернат (Гашчак, Миклик) – 41:222:3 – Ближняк (Дравецки, Гашчак) – 46:05 (5х4)3:3 – Миклик (Дравецки, Черешняк) – 51:53 (5х4)3:4 – Грин – 65:00 ПБГудачек 22/26 – Дам 29/32Швейцария –– 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)0:1 – Овитю (Перре) – 02:23 (4х5)1:1 – Праплан (Леффель, Холленштайн) - 21:222:1 – Праплан (Хаас, Холленштайн) – 23:482:2 – Да Коста (Овитю) – 43:02 (5х4)3:2 – Амбюль (Унтерзандер, Сутер) – 23:143:3 – Реш (Менье) – 55:413:4 – Да Коста – 65:00 ПБГенони 21/25 – Юэ 23/261. Латвия – 9 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных шайб +6)2. Россия – 8/3 (+13)3. США – 6/3 (+5)4. Швеция – 4/3 (+3)5. Словакия – 3/3 (-2)6. Германия – 3/3 (-7)7. Дания – 2/3 (-7)8. Италия – 1/3 (-11)1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)2. Швейцария – 6/3 (+3)3. Норвегия – 6/3 (+2)4. Франция – 5/3 (+4)5. Чехия – 5/3 (+3)6. Финляндия – 4/3 (-4)7. Словения – 1/3 (-10)8. Беларусь – 0/3 (-12)