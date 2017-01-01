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ЧМ по хоккею-2017. Латвия обыграла Италию, Норвегия разгромила Словению

Италия – Латвия (1:2)

Сегодня, 9 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.

В группе А сборная Латвии одержала победу над командой Италии со счетом 2:1.
Латвийцы набрали девять очков в трех матчах и вновь возглавили группу А. Сборная Италии занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.

В группе В сборная Норвегии разгромила команду Словении со счетом 5:1.
Норвежцы набрали 6 очков в трех игра и команда вышла на второе место в группе. Сборная Словении потерпела третье поражение подряд и занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.

Сегодня позднее состоятся матчи Словакия – Дания и  Швейцария – Франция.

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 9  мая.
Группа А. Кёльн (Германия).
Италия – Латвия – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
1:0 – Инсам (Траверса) – 03:38
1:1 – Джериньш (Даугавиньш, Галвиньш)  - 12:09 (5х4)
1:2 – Джериньш (Букартс)  - 58:41
Вратари: Бернард 22/24 – Мерзликинс 20/21

Группа В. Париж (Франция).
Словения – Норвегия – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
0:1 – Улимб (К.А. Улимб, Торесен) – 05:57
0:2 – К.А. Улимб (Норстебе, Торесен)  - 14:35
0:3 – Форсберг   - 18:20
0:4 – Рейшенберг (Хауген, Хулес)  - 38:58 (5х4)
1:4 – Саболич (Видмар, Подлипник)  - 39:45
1:5 – Торесен (Бонсаксен, К.А. Улимб) – 59:17
Вратари:  Пинтарик 18/23- Хауген 15/16
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