ЧМ по хоккею-2017. Латвия обыграла Италию, Норвегия разгромила Словению

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 9 мая.

Сегодня, 9 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.сборная Латвии одержала победу над командой Италии со счетом 2:1.Латвийцы набрали девять очков в трех матчах и вновь возглавили группу А. Сборная Италии занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.сборная Норвегии разгромила команду Словении со счетом 5:1.Норвежцы набрали 6 очков в трех игра и команда вышла на второе место в группе. Сборная Словении потерпела третье поражение подряд и занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.Сегодня позднее состоятся матчи Словакия – Дания и Швейцария – Франция.Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.Италия –– 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)1:0 – Инсам (Траверса) – 03:381:1 – Джериньш (Даугавиньш, Галвиньш) - 12:09 (5х4)1:2 – Джериньш (Букартс) - 58:41Бернард 22/24 – Мерзликинс 20/21Словения –– 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)0:1 – Улимб (К.А. Улимб, Торесен) – 05:570:2 – К.А. Улимб (Норстебе, Торесен) - 14:350:3 – Форсберг - 18:200:4 – Рейшенберг (Хауген, Хулес) - 38:58 (5х4)1:4 – Саболич (Видмар, Подлипник) - 39:451:5 – Торесен (Бонсаксен, К.А. Улимб) – 59:17Пинтарик 18/23- Хауген 15/16