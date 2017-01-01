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Лукашенко: Как с канадцами сыграли? Это вообще стыдобища

Лукашенко: Как с канадцами сыграли? Это вообще стыдобища

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта. Сборная Беларуси пока не набрала ни одного очка на групповом этапе ЧМ-2017, проиграв на старте турнира все три сыгранных матча.

«Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира соберёмся и будем думать, что делать», — цитирует Лукашенко «Белта» - В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем.

Мы понимаем, что играли с фаворитами, но ведь и они не супервеликие. Как можно было пропустить с пятака третью шайбу от финнов? Отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист. В хоккей играть не умеют. Нет, они ещё в своей зоне возле ворот крутят эту шайбу, теряют и получают голы.

А как они с канадцами сыграли? Это вообще стыдобища. Лучше было бы не выходить. Чего вышли, если ноги подкашиваются, бежать не могут, бросать по воротам не могут. Посмотрите, как сыграли французы, просто молодцы: они смели финнов.

Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем. Я почему так остро реагирую? Не потому что спортсмен и занимаюсь спортом всю жизнь. А потому что спорт — это величайшая идеология. Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение».
По материалам: Чемпионат.com
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