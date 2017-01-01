ЧМ по хоккею-2017. Результаты матчей 8 мая и турнирное положение в группах (+Видео)

Вчера, 8 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли очередные матчи группового этапа.
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