На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ЧМ по хоккею-2017. Результаты матчей 8 мая и турнирное положение в группах (+Видео)

Финляндия – Чехия – 3:4 Б

Вчера, 8 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли очередные матчи группового этапа.

В Группе А сборная России обыграла команду Германии – 6:3. Россияне после трех матчей набрали 8 очков и возглавили группу А. Немцы занимают пятое место (3 очка).

Сборная Швеции уступила команде США – 3:4. Американцы вышли на второе место в группе, набрав 6 очков после трех матчей. Шведы занимают четвертую строчку, набрав 4 очка.

В группе В сборная Канады разгромила команду Беларуси – 6:0. Белорусы занимают последнее место в группе В после трех матчей, не набрав ни одного очка. Канадцы идут на первом месте, в их активе 9 очков.

Сборная Чехии по буллитам вырвала победу у команды Финляндии – 4:3 Б. Отметим, что чехи отыграли три шайбы в третьем периоде, и игра перешла в овертайм, в котором ни одной из команд не удалось добиться успеха.  Победитель определился в серии послематчевых бросков, победу чехам принес  Робин Ганзал.
Чехи занимают в группе третье место (5 очков), финны – четвертое (4 очка).

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 6 мая.
Группа А. Кельн (Германия)
Германия – Россия – 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
0:1 – Шипачев (Панарин, Дадонов) – 01:04
0:2 – Шипачев (Панарин, Гусев) – 17:10 (5х4)
0:3 – Плотников (Проворов, Антипин) – 18:15 (5х4)
0:4 – Гусев (Белов, Панарин) – 31:10 (5х4)
0:5 – Кучеров - 35:16
1:5 – Мацек (Мюллер, Зайденберг) – 45:53
2:5 – Гогулла (Кагун, Эрхофф) – 48:34 (5х4)
2:6 – Кучеров (Панарин) – 51:40
3:6 – Тиффельс (Зайденберг, Кинк) – 59:10
Вратари: Грайсс 29/35 – Ан. Василевский 26/29

США – Швеция – 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)
0:1 – Линдхольм (Строльман) – 02:14 (5х4)
1:1 – Келлер (Труба, Айкел) – 03:21
1:2 – Линдхольм (Экман-Ларссон) – 13:23
2:2 – Годро (Ларкин) – 18:12
2:3 – Хедман (Клингберг, Нордстрем) – 18:47
3:3 – Годро (Ли, Айкел) – 22:57
4:3 – Комфер (Ларкин, Мерфи) – 41:47
Вратари: Ховард 39/42 – Фаст 23/27

Группа В. Париж (Франция)
Беларусь – Канада – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
0:1 – Пойнт (Конечны, Марнер) – 05:08
0:2 – Маккиннон (Бэрри, Марнер) – 24:20 (5х4)
0:3 – Маккиннон (Жиру, Скиннер) – 35:21
0:4 – Скиннер (Мэтисон, Маккиннон) – 47:01
0:5 – Жиру (Моррисси, Скиннер) – 50:16
0:6 – Пойнт (Влэшик, Конечны) – 54:42
Вратари: Карнаухов 39/45 – Пикар 13/13

Финляндия – Чехия – 3:4 Б (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)
1:0 – Филппула (Рантанен, Ахо) – 00:58
2:0 – Яакола (Филппула, Рантанен) – 02:41
3:0 – Лаюнен (Аалтонен, Пильстрем) – 13:51
3:1 – Горак (Червенка, Пастрняк) – 47:37 (5х4)
3:2 – Гудас (Ржепик, Крейчик) – 57:46
3:3 – Коварж (Пастрняк) – 58:09
3:4 – Ганзал  - 65:00 ПБ
Вратари: Корписало 30/33 – Мразек 18/21

Турнирная таблица
Группа А
1. Россия – 8 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных +13)
2. США – 6/3 (+5)
3. Латвия – 6/2 (+5)
4. Швеция – 4/3 (+3)
5. Германия – 3/3 (-7)
6. Словакия – 2/2 (-1)
7. Италия – 1/2 (-10)
8. Дания – 0/2 (-8)

Группа В
1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)
2. Швейцария – 5/2 (+4)
3. Чехия – 5/3 (+3)
4. Финляндия – 4/3 (-4)
5. Франция – 3/2  (+3)
6. Норвегия – 3/2 (-2)
7. Словения – 1/2 (-6)
8. Беларусь – 0/3 (-12)




Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию
Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью
ЧМ-2016 по хоккею. Россия «всухую» обыграла Латвию, Канада разгромила Беларусь
ЧМ по хоккею. Россия разгромила Беларусь, Канада победила Францию
ЧМ по хоккею. США обыграли Россию, Канада – Чехию, Финляндия разгромила Норвегию, Швеция - Латвию
ЧМ по хоккею. Результаты матчей 16 мая и турнирное положение в группах
ЧМ по хоккею. Результаты матчей 14 мая и турнирное положение в группах
ЧМ по хоккею. Россия потерпела второе поражение, Канада обыграла Беларусь и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

ЧМ по хоккею-2017. Результаты матчей 8 мая и турнирное положение в группах (+Видео)
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» и сравнял счет в серии
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Анахаймом», «Нэшвилл» победил в серии с «Сент-Луисом»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 0:3 за три минуты, «Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом»
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию

Последние новости спорта

18:05 Рекордсмен по победам на этапах «Джиро д'Италия» обвиняется в нападении на бывшую жену 20 | Велоспорт

17:53 Эжени Бушар: Много игроков пожелали мне удачи перед матчем с Шараповой 38 | Теннис

17:25 Кристофера Фрума сбила машина во время тренировки 96 | Велоспорт

17:04 Мадрид. Альмагро победил Робредо и стал соперником Джоковича и другие результаты 114 | Теннис

16:33 Мадрид. Бушар обыграла Шарапову и в 1/8 финала встретится с Кербер и другие результаты 137 | Теннис

12:21 ЧМ по хоккею-2017. Результаты матчей 8 мая и турнирное положение в группах (+Видео) 580 | Хоккей

10:54 Владимир Кличко еще не принял решение о своем будущем - тренер 269 | Бокс

10:41 Промоутер Джошуа: Энтони повздорил с Виталием Кличко после боя с Владимиром 342 | Бокс

10:05 Промоутер Джошуа: В начале прошлой недели я был более уверен, что реванш с Кличко состоится 407 | Бокс

09:54 Фьюри: Хирн зарезервировал «Уэмбли» на апрель 2018 года для моего боя с Джошуа 252 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Мадриде
Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью
Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко поднялась на 2 позиции, Бондаренко на три
Алла Черкасова – бронзовый призер ЧЕ по борьбе в категории до 69 кг
ЧМ по хоккею. Беларусь проиграла Финляндии, Россия по буллитам одолела Швецию








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (132)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги