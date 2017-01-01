ЧМ по хоккею-2017. Результаты матчей 8 мая и турнирное положение в группах (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 6 мая.

8. Беларусь – 0/3 (-12)











Вчера, 8 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд прошли очередные матчи группового этапа.сборная России обыграла команду Германии – 6:3. Россияне после трех матчей набрали 8 очков и возглавили группу А. Немцы занимают пятое место (3 очка).Сборная Швеции уступила команде США – 3:4. Американцы вышли на второе место в группе, набрав 6 очков после трех матчей. Шведы занимают четвертую строчку, набрав 4 очка.сборная Канады разгромила команду Беларуси – 6:0. Белорусы занимают последнее место в группе В после трех матчей, не набрав ни одного очка. Канадцы идут на первом месте, в их активе 9 очков.Сборная Чехии по буллитам вырвала победу у команды Финляндии – 4:3 Б. Отметим, что чехи отыграли три шайбы в третьем периоде, и игра перешла в овертайм, в котором ни одной из команд не удалось добиться успеха. Победитель определился в серии послематчевых бросков, победу чехам принес Робин Ганзал.Чехи занимают в группе третье место (5 очков), финны – четвертое (4 очка).Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.Германия –– 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)0:1 – Шипачев (Панарин, Дадонов) – 01:040:2 – Шипачев (Панарин, Гусев) – 17:10 (5х4)0:3 – Плотников (Проворов, Антипин) – 18:15 (5х4)0:4 – Гусев (Белов, Панарин) – 31:10 (5х4)0:5 – Кучеров - 35:161:5 – Мацек (Мюллер, Зайденберг) – 45:532:5 – Гогулла (Кагун, Эрхофф) – 48:34 (5х4)2:6 – Кучеров (Панарин) – 51:403:6 – Тиффельс (Зайденберг, Кинк) – 59:10Грайсс 29/35 – Ан. Василевский 26/29– Швеция – 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)0:1 – Линдхольм (Строльман) – 02:14 (5х4)1:1 – Келлер (Труба, Айкел) – 03:211:2 – Линдхольм (Экман-Ларссон) – 13:232:2 – Годро (Ларкин) – 18:122:3 – Хедман (Клингберг, Нордстрем) – 18:473:3 – Годро (Ли, Айкел) – 22:574:3 – Комфер (Ларкин, Мерфи) – 41:47Ховард 39/42 – Фаст 23/27Беларусь –– 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)0:1 – Пойнт (Конечны, Марнер) – 05:080:2 – Маккиннон (Бэрри, Марнер) – 24:20 (5х4)0:3 – Маккиннон (Жиру, Скиннер) – 35:210:4 – Скиннер (Мэтисон, Маккиннон) – 47:010:5 – Жиру (Моррисси, Скиннер) – 50:160:6 – Пойнт (Влэшик, Конечны) – 54:42Карнаухов 39/45 – Пикар 13/13Финляндия –– 3:4 Б (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)1:0 – Филппула (Рантанен, Ахо) – 00:582:0 – Яакола (Филппула, Рантанен) – 02:413:0 – Лаюнен (Аалтонен, Пильстрем) – 13:513:1 – Горак (Червенка, Пастрняк) – 47:37 (5х4)3:2 – Гудас (Ржепик, Крейчик) – 57:463:3 – Коварж (Пастрняк) – 58:093:4 – Ганзал - 65:00 ПБКорписало 30/33 – Мразек 18/211. Россия – 8 очков/3 матча (разница забитых и пропущенных +13)2. США – 6/3 (+5)3. Латвия – 6/2 (+5)4. Швеция – 4/3 (+3)5. Германия – 3/3 (-7)6. Словакия – 2/2 (-1)7. Италия – 1/2 (-10)8. Дания – 0/2 (-8)1. Канада – 9 очков/3 матча (+14)2. Швейцария – 5/2 (+4)3. Чехия – 5/3 (+3)4. Финляндия – 4/3 (-4)5. Франция – 3/2 (+3)6. Норвегия – 3/2 (-2)7. Словения – 1/2 (-6)