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НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» и сравнял счет в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» и сравнял счет в серии

В ночь на 9 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялcя один матч полуфинальной серии Восточной  конференция.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанес поражение  «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 и сравнял счет в серии до четырех побед – 3:3.

Решающий матч серии пройдёт 10 мая на льду «Вашингтона».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/11 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/10
4. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/10
5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/11

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/11 матчей
2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/12
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/10
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/11
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/4/11

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 8 мая
½ финала. Восточная конференция. 6-й матч.
Питтсбург Пингвинз  – Вашингтон Кэпиталз  – 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
0:1 – 12 Оши ( Бэкстрем, Кузнецов) – 12:41 (5х4)
0:2 – 26 Бураковски – 26:36
0:3 – 40 Бэкстрем (Орлов, Оши)  - 40:16
0:4 – 51 Карлсон (Кузнецов, Нисканен)  - 51:17 (5х4)
0:5 – 52 Бураковски - 52:29
1:5 – 56 Гюнцель (Кросби) – 56:38
2:5 – 57 Малкин (Думулин, Шири) – 57:30
Счет в серии: 3-3

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