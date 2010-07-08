НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» и сравнял счет в серии

В ночь на 9 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялcя один матч полуфинальной серии Восточной конференция.



«Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 и сравнял счет в серии до четырех побед – 3:3.



Решающий матч серии пройдёт 10 мая на льду «Вашингтона».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/11 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/10

4. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/10

5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/11



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/11 матчей

2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/12

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/10

4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/11

5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/4/11



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 8 мая

½ финала. Восточная конференция. 6-й матч.

Питтсбург Пингвинз – Вашингтон Кэпиталз – 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

0:1 – 12 Оши ( Бэкстрем, Кузнецов) – 12:41 (5х4)

0:2 – 26 Бураковски – 26:36

0:3 – 40 Бэкстрем (Орлов, Оши) - 40:16

0:4 – 51 Карлсон (Кузнецов, Нисканен) - 51:17 (5х4)

0:5 – 52 Бураковски - 52:29

1:5 – 56 Гюнцель (Кросби) – 56:38

2:5 – 57 Малкин (Думулин, Шири) – 57:30

Счет в серии: 3-3



В ночь на 9 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялcя один матч полуфинальной серии Восточной конференция.«Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 и сравнял счет в серии до четырех побед – 3:3.Решающий матч серии пройдёт 10 мая на льду «Вашингтона».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9 голов/11 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/103. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/104. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/105. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/111. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 5 гола/13 передач/11 матчей2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/123. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/104. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/115. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 9/4/11Питтсбург Пингвинз –– 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)0:1 – 12 Оши ( Бэкстрем, Кузнецов) – 12:41 (5х4)0:2 – 26 Бураковски – 26:360:3 – 40 Бэкстрем (Орлов, Оши) - 40:160:4 – 51 Карлсон (Кузнецов, Нисканен) - 51:17 (5х4)0:5 – 52 Бураковски - 52:291:5 – 56 Гюнцель (Кросби) – 56:382:5 – 57 Малкин (Думулин, Шири) – 57:30