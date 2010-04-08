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НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Анахаймом», «Нэшвилл» победил в серии с «Сент-Луисом»

Нэшвилл — Сент-Луис (3:1)

В ночь на 8 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча полуфинальных серий Западной конференциb.

«Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Анахайм Дакс» в шестом матче полуфинальной серии со счетом 7:1.
Хет-трик в составе «Эдмонтона» оформил Леон Драйзайтль (3-я, 8-я и 36-я минуты), дубль сделал Марк Летестю (12, 19), еще по голу забили Зак Кассиан (9) и Антон Слепышев (21).
В составе «Анахайма» автором единственной шайбы стал Рикард Ракелль (29).
Счет в серии стал ничейным — 3-3.

«Нэшвилл Предаторз» дома одержал победу в шестом матче полуфинальной серии со счетом 3:1. Таким образом, «Предаторз выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в финал Западной конференции.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/10 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/10
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/10
4. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 6/10
5. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/11

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/13 передач/10 матчей
2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз) – 6/10/12
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/10
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 5/9/10
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/10

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 5 мая
½ финала. Западная  конференция.
6-й матч. Эдмонтон Ойлерз  – Анахайм Дакс – 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
1:0 – Драйзайтль (Ларссон) – 02:45
2:0 – Драйзайтль (Нерс, Лучич) – 07:22
3:0 – Кэссиан (Райнхарт, Летесту) - 08:25
4:0 – Летесту (Деарнэ, Рассел) – 11:39
5:0 – Летесту (Драйзайтль, Беннинг) – 48:49 (5х4)
6:0 – Слепышев (Марун, Драйзайтль) – 20:45
6:1 – Ракелль (Фаулер, Перри) – 28:56
7:1 – Драйзайтль (Летесту, Лучич) – 35:27 (5х4)
Счет в серии: 3-3

6-й матч. Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 — Штястны (Тарасенко, Шварц) — 02:04
1:1 — Йози (Экхольм, Джохансен) — 20:35
2:1 — Джохансен (Арвидссон, Форсберг) — 43:15
3:1 — Ернкрок (Йози, Ринне) — 59:00 (en)
Счет в серии: 4-2
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