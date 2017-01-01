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15:33 Прага. Бартель победила в финале Плишкову 6 | Теннис

14:59 Промоутер Джошуа: После удара, который пропустил Энтони от Кличко, большинство боксеров не поднялись бы 85 | Бокс

14:48 Эдди Хирн: В шестом раунде Джошуа поступил очень умно, выплюнув капу 103 | Бокс

14:37 Президент WBA поддержал Владимира Кличко 98 | Бокс

14:12 Майк Тайсон: Бой Джошуа с Кличко изменил бокс 117 | Бокс

14:06 Хопкинс: Кличко нужно провести еще один бой, но не против Джошуа 115 | Бокс

11:08 Американка Харрисон победила в беге на 100 м с барьерами в Дохе со сломанной рукой 151 | Легкая атлетика

10:44 Андрей Проценко – восьмой в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе 154 | Легкая атлетика

10:07 НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 0:3 за три минуты, «Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом» 153 | Хоккей