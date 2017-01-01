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НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Анахайм» обыграл «Нэшвилл», отыгравшись с 0:3 за три минуты, «Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом»

Анахайм – Эдмонтон (4:3 2ОТ)

В ночь на 6 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча полуфинальных серий Западной  конференция.

«Анахайм Дакс» на своем льду в пятом матче серии против «Эдмонтон Ойлерз» сумел  отыграться со счета 0:3 и перевести встречу в овертайм. Отметим, что хозяева льда забили три гола за 4 последних минуты матча, играя без вратаря. Шайбы на свой счет записали
Райан Гецлаф (57-я минута), Кэм Фаулер (58), а Рикард Ракелль сравнял счет за 15 секунд до сирены.
В итоге матч завершился победой «Дакс» во втором оверетайме. Победу «Анахайму» принес Кори Перри. Итоговый счет 4:3 ОТ в пользу «Анахайма».
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Дакс».

«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче полуфинала со счетом 2:1.
В составе «Блюз» голы забили Дмитрий Яшкин (26-я минута) и Джейден Шварц (41).
У «Нэшвилла» единственный гол на счету Джеймса Нила (34).
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Нэшвилла».
 
Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/9 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/9
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/9
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/10
5. Рикард Ракелль (Анахайм Дакс) – 5/9
6. Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз) – 5/11

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/12 передач/9 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 8/7/9
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/9
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/9
5. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/4/9

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 5 мая
½ финала. Западная  конференция.
5-й матч. Анахайм Дакс – Эдмонтон Ойлерз – 4:3 2ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
0:1 – 20 Драйзайтль (Ларссон, Клефбом) – 20:15
0:2 – 22 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Летесту) – 22:55 (5х3)
0:3 – 32 Каджула (Рассел, Макдэвид) – 32:28
1:3 – 56 Гецлаф (Кеслер, Сильверберг) – 56:44(6х5)
2:3 – 57 Фаулер (Перри, Сильверберг) – 57:19 (6х5)
3:3 – 59 Ракелль (Фаулер, Перри) – 59:45 (6х5)
4:3 – 86 Перри (Ракелль, Гецлаф)- 86:57  
Счет в серии: 3-2

5-й матч. Сент-Луис Блюз — Нэшвилл Предаторз — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 – Яшкин (Пьетранджело, Соботка) – 25:43
1:1 – Нил (Суббэн, Йози) – 33:50 (5x3)
2:1 – Шварц (Парэйко) – 40:25
Счет в серии: 2-3
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