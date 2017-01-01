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НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии

В ночь на 5 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялся один матч полуфинальной серии Восточной конференции.
 
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счетом 4:1 в четвертом матче. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2:0.
В составе победителей дублем отметился Оскар Линдберг (23-я и 36-я минуты), еще по одному голу в активе Ника Холдена (15) и Криса Крайдера (51).
У гостей автором единственной шайбы стал Кайл Туррис (54).

Пятый матч серии пройдет в Оттаве 6 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/9 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/8
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/8
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/10
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/12 передач/9 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/6/8
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/9
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/9
5. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 4 мая
½ финала. Восточная конференция. 4-й матч.
Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
1:0 – Холден (Хейз) – 14:04
2:0 – Линдберг (Грабнер, Глэсс) – 22:01
3:0 – Линдберг (Миллер, Глэсс) – 35:54
4:0 – Крайдер (Макдона, Степан) – 50:45 (5x4)
4:1 – Туррис (Смит, Харпур) – 53:34
Счет в серии: 2-2
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