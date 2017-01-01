НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» обыграл «Оттаву» и сравнял счет в серии

В ночь на 5 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялся один матч полуфинальной серии Восточной конференции.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счетом 4:1 в четвертом матче. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2:0.

В составе победителей дублем отметился Оскар Линдберг (23-я и 36-я минуты), еще по одному голу в активе Ника Холдена (15) и Криса Крайдера (51).

У гостей автором единственной шайбы стал Кайл Туррис (54).



Пятый матч серии пройдет в Оттаве 6 мая.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/9 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/8

3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/8

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/10

5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/12 передач/9 матчей

2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/6/8

3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/9

4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/9

5. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 4 мая

½ финала. Восточная конференция. 4-й матч.

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:0 – Холден (Хейз) – 14:04

2:0 – Линдберг (Грабнер, Глэсс) – 22:01

3:0 – Линдберг (Миллер, Глэсс) – 35:54

4:0 – Крайдер (Макдона, Степан) – 50:45 (5x4)

4:1 – Туррис (Смит, Харпур) – 53:34

Счет в серии: 2-2 В ночь на 5 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялся один матч полуфинальной серии Восточной конференции.«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду одержал победу над «Оттава Сенаторз» со счетом 4:1 в четвертом матче. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2:0.В составе победителей дублем отметился Оскар Линдберг (23-я и 36-я минуты), еще по одному голу в активе Ника Холдена (15) и Криса Крайдера (51).У гостей автором единственной шайбы стал Кайл Туррис (54).Пятый матч серии пройдет в Оттаве 6 мая.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/9 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/83. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/84. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/105. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/41. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/12 передач/9 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/6/83. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/94. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/95. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8— Оттава Сенаторз — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)1:0 – Холден (Хейз) – 14:042:0 – Линдберг (Грабнер, Глэсс) – 22:013:0 – Линдберг (Миллер, Глэсс) – 35:544:0 – Крайдер (Макдона, Степан) – 50:45 (5x4)4:1 – Туррис (Смит, Харпур) – 53:34