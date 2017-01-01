Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью

С 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже (Франция) пройдет 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд.Свое участие в чемпионате гарантировали Германия и Франция на правах стран-хозяек, а также сборные Словении и Италии, которые заняли 2 первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2016. Ещё 12 сборных квалифицировались на турнир по итогам ЧМ-2016.16 сборных (14 из Европы и 2 из Северной Америки) разделены на две группы по 8 команд. Турнир будет проходить по круговой системе. Команды, занявшие первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займёт 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.В случае, если сборная Дании займет 8-е место в своей группе, она не вылетит, так как Дания является страной-организатором следующего чемпионата мира. Вместо неё в таком случае вылетит сборная, занявшая 7-е место.ГерманияДанияИталияЛатвияРоссияСловакияСШАШвецияБеларусьКанадаНорвегияСловенияФинляндияФранцияЧехияШвейцария17:15, Швеция — Россия21:15, США — Германия13:15, Латвия — Дания17:15, Словакия — Италия21:15, Германия — Швеция13:15, Италия — Россия17:15, США — Дания21:15, Латвия — Словакия17:15, Германия — Россия21:15, США — Швеция17:15, Италия — Латвия21:15, Словакия — Дания17:15, США — Италия21:15, Словакия — Германия17:15, Россия — Дания21:15, Швеция — Латвия17:15, Швеция — Италия21:15, Дания — Германия13:15, Латвия — США17:15, Россия — Словакия21:15, Италия — Германия17:15, Словакия — США21:15, Дания — Швеция17:15, Дания — Италия21:15, Россия — Латвия13:15, Швеция — Словакия17:15, Россия — США21:15, Германия — Латвия17:15, Финляндия — Беларусь21:15, Чехия — Канада13:15, Швейцария — Словения17:15, Беларусь — Чехия21:15, Норвегия — Франция13:15, Словения — Канада17:15, Финляндия — Франция21:15, Норвегия — Швейцария17:15, Беларусь — Канада21:15, Финляндия — Чехия17:15, Словения — Норвегия21:15, Швейцария — Франция17:15, Швейцария — Беларусь21:15, Финляндия — Словения17:15, Чехия — Норвегия21:15, Канада — Франция17:15, Чехия — Словения21:15, Франция — Беларусь13:15, Норвегия — Финляндия17:15, Словения — Беларусь21:15, Канада — Швейцария17:15, Франция — Чехия21:15, Швейцария — Финляндия17:15, Канада — Норвегия21:15, Франция — Словения13:15, Беларусь — Норвегия17:15, Чехия — Швейцария21:15, Канада — ФинляндияНапомним, действующим чемпионом мира является сборная Канады. На прошлогоднем чемпионат мира, проходившем в России серебряным призером стала сборная Финляндии, бронзовым – сборная России.