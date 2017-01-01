Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью

С 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже (Франция) пройдет 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд.
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