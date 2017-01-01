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Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью

Чемпионат мира по хоккею-2017: Превью

С 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже (Франция) пройдет 81-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских команд.

Свое участие в чемпионате гарантировали Германия и Франция на правах стран-хозяек, а также сборные Словении и Италии, которые заняли 2 первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2016. Ещё 12 сборных квалифицировались на турнир по итогам ЧМ-2016.

16 сборных (14 из Европы и 2 из Северной Америки)  разделены на две группы по 8 команд. Турнир будет проходить по круговой системе. Команды, занявшие первые 4 места выйдут в плей-офф, а команда, которая займёт 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

В случае, если сборная Дании займет 8-е место в своей группе, она не вылетит, так как Дания является страной-организатором следующего чемпионата мира. Вместо неё в таком случае вылетит сборная, занявшая 7-е место.

Группа А. Кёльн (Германия). Ланксесс-Арена, вместимость 18 500.
Германия
Дания
Италия
Латвия
Россия
Словакия
США
Швеция

Группа В. Париж (Франция). АккорХотелс Арена, вместимость 17 000.
Беларусь
Канада
Норвегия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария

Расписание матчей предварительного раунда (время киевское)

Группа А
5 мая
17:15, Швеция — Россия
21:15, США — Германия
 
6 мая
13:15, Латвия — Дания
17:15, Словакия — Италия
21:15, Германия — Швеция

7 мая
13:15, Италия — Россия
17:15, США — Дания
21:15, Латвия — Словакия

8 мая
17:15, Германия — Россия
21:15, США — Швеция
 
9 мая
17:15, Италия — Латвия
21:15, Словакия — Дания
 
10 мая
17:15, США — Италия
21:15, Словакия — Германия

11 мая
17:15, Россия — Дания
21:15, Швеция — Латвия

12 мая
17:15, Швеция — Италия
21:15, Дания — Германия

13 мая
13:15, Латвия — США
17:15, Россия — Словакия
21:15, Италия — Германия

14 мая
17:15, Словакия — США
21:15, Дания — Швеция

15 мая
17:15, Дания — Италия
21:15, Россия — Латвия

16 мая
13:15, Швеция — Словакия
17:15, Россия — США
21:15, Германия — Латвия

Группа B
5 мая
17:15, Финляндия — Беларусь
21:15, Чехия — Канада

6 мая
13:15, Швейцария — Словения
17:15, Беларусь — Чехия
21:15, Норвегия — Франция

7 мая   
13:15, Словения — Канада
17:15, Финляндия — Франция
21:15, Норвегия — Швейцария

8 мая
17:15, Беларусь — Канада
21:15, Финляндия — Чехия

9 мая
17:15, Словения — Норвегия
21:15, Швейцария — Франция

10 мая
17:15, Швейцария — Беларусь
21:15, Финляндия — Словения

11 мая
17:15, Чехия — Норвегия     
21:15, Канада — Франция

12 мая
17:15, Чехия — Словения
21:15, Франция — Беларусь

13 мая
13:15, Норвегия — Финляндия
17:15, Словения — Беларусь
21:15, Канада — Швейцария

14 мая
17:15, Франция — Чехия
21:15, Швейцария — Финляндия

15 мая
17:15, Канада — Норвегия
21:15, Франция — Словения

16 мая
13:15, Беларусь — Норвегия  
17:15, Чехия — Швейцария
21:15, Канада — Финляндия

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Канады. На прошлогоднем чемпионат мира, проходившем в России серебряным призером стала сборная Финляндии, бронзовым – сборная России.
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