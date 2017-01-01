НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» увеличил отрыв в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» сравнял счет в серии с «Эдмонтоном»

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 3 мая

В ночь на 4 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялись два матча полуфинальных серий конференция.«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче победил «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче полуфинала со счетом 3:2.В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (5-я минута), Джейк Гюнцель (24) и Джастин Шульц (32).В составе «Вашингтона» голы забили Евгений Кузнецов (28) и Нейт Шмидт (29).Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».«Анахайм Дакс» в гостях обыграл в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче полуфинала со счетом 4:3.Победу «Дакс» принесла шайба Якоба Сильверберга на 44-й секунде овертайма.Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф набрал 4 очка - 2 гола и 2 результативные передачи и вышел на второе место в списках лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли . Эти шайбы стали для Гецлафа 35-й и 36-й в играх Кубка Стэнли. По данному показателю Райан стал рекордсменом в истории «Дакс».Счет в серии стал ничейным — 2-2.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/9 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/93. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/84. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/95. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/41. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/12 передач/9 матчей2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/6/83. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/94. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/95. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8— Вашингтон Кэпиталз — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)1:0 – Хёрнквист (Мяяття, Каллен) – 04:392:0 – Гюнцель – 23:512:1 – Кузнецов (Уильямс, Юханссон) – 27:212:2 – Шмидт (Оши, Шаттенкирк) – 28:333:2 – Шульц (Малкин, Гюнцель) – 31:24 (5x4)Эдмонтон Ойлерз —— 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)1:0 — Лучич (Драйзайтль, Летестю) — 15:38 (5x4)2:0 — Макдэвид (Драйзайтль, Марун) — 17:432:1 — Гецлаф (Монтур) — 21:372:2 — Ракелль (Гецлаф, Перри) — 25:332:3 — Гецлаф — 34:253:3 — Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун) — 58:18 (6x5)3:4 — Сильверберг (Гецлаф) — 60:45