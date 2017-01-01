На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» увеличил отрыв в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» сравнял счет в серии с «Эдмонтоном»

Эдмонтон— Анахайм (3:4) ОТ. Райан Гецлаф #15 (Анахайм)

В ночь на 4 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялись два матча полуфинальных серий конференция.
 
В Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче победил «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче полуфинала со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (5-я минута), Джейк Гюнцель (24) и Джастин Шульц (32).
В составе «Вашингтона» голы забили Евгений Кузнецов (28) и Нейт Шмидт (29).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».

В Западной конференции «Анахайм Дакс» в гостях обыграл в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче полуфинала со счетом 4:3.
Победу «Дакс» принесла шайба Якоба Сильверберга на 44-й секунде овертайма.
Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф набрал 4 очка -  2 гола и 2 результативные передачи и вышел на второе место в списках лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли . Эти шайбы стали для Гецлафа 35-й и 36-й в играх Кубка Стэнли. По данному показателю Райан стал рекордсменом в истории «Дакс».
Счет в серии стал ничейным — 2-2.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8 голов/9 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/9
3. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 7/8
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/9
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/12 передач/9 матчей
2. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 7/6/8
3. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/9
4. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 8/4/9
5. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 3 мая
½ финала. Восточная конференция. 4-й матч.
Питтсбург Пингвинз — Вашингтон Кэпиталз — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
1:0 – Хёрнквист (Мяяття, Каллен) – 04:39
2:0 – Гюнцель – 23:51
2:1 – Кузнецов (Уильямс, Юханссон) – 27:21
2:2 – Шмидт (Оши, Шаттенкирк) – 28:33
3:2 – Шульц (Малкин, Гюнцель) – 31:24 (5x4)
Счет в серии: 3-1

½ финала. Западная конференция. 4-й матч.
Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс — 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
1:0 — Лучич (Драйзайтль, Летестю) — 15:38 (5x4)
2:0 — Макдэвид (Драйзайтль, Марун) — 17:43
2:1 — Гецлаф (Монтур) — 21:37
2:2 — Ракелль (Гецлаф, Перри) — 25:33
2:3 — Гецлаф — 34:25
3:3 — Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун) — 58:18 (6x5)
3:4 — Сильверберг (Гецлаф) — 60:45
Счет в серии: 2-2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» сократил отставание в серии с «Оттавой», «Нэшвилл» увеличил преимущество в серии с «Сент-Луисом»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» в овертайме выиграл у «Питтсбурга»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», «Эдмонтон» проиграл «Анахайму»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл», «Эдмонтон» обыграл «Анахайм»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд, «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в 1-м матче серии, «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме
НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» вышел в полуфинал, победив в серии с «Калгари», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Торонто» другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» увеличил отрыв в серии с «Вашингтоном», «Анахайм» сравнял счет в серии с «Эдмонтоном»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» сократил отставание в серии с «Оттавой», «Нэшвилл» увеличил преимущество в серии с «Сент-Луисом»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Вашингтон» в овертайме выиграл у «Питтсбурга»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», «Эдмонтон» проиграл «Анахайму»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»

Последние новости спорта

16:08 Котельник: Кличко старался добить Джошуа, но не хватило сил 79 | Бокс

15:35 Башир: Кличко не отпускал Джошуа - наоборот, он слишком спешил 97 | Бокс

15:27 Усик обошел Гассиева в рейтинге по версии журнала The Ring 94 | Бокс

14:47 Макларен рассказал о поступавших ему угрозах 120 | Новости спорта

14:35 Прага. Бартель обыграла Джорджи на двух тай-брейках и стала первой полуфиналисткой 101 | Теннис

14:19 Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в полуфинал в парном разряде 104 | Теннис

14:01 Тайсон Фьюри: Я уже сбросил 18 фунтов 136 | Бокс

13:40 Джошуа: С самого боя думаю, почему Кличко был в серых трусах 140 | Бокс

13:27 Цзю: Кличко способен вернуть себе звание чемпиона 143 | Бокс

10:31 НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» 155 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)





Топ-новости недели

Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде
Рабат. Катерина Бондаренко не пробилась в четвертьфинал
Илона Семкив и Юлия Ткач – призеры чемпионата Европы по спортивной борьбе
Рабат. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Солер-Эспиносой
Илона Семкив – в финале ЧЕ по вольной борьбе, Юлия Ткач поспорит за бронзу








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (66)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги