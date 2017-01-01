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НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» сократил отставание в серии с «Оттавой», «Нэшвилл» увеличил преимущество в серии с «Сент-Луисом»

Рейнджерс — Оттава (4:1)

В ночь на 3 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялись два матча полуфинальных серий конференция.
 
В Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» в третьем матче полуфинала со счетом 4:1.
В составе «Рейнджерс» голы забили Матс Цуккарелло (6-я минута), Михаэль Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39).
В составе проиграв автором единственного гола стал Жан-Габриель Пажо (39).
Благодаря победе «Рейнджерс» сократил отставание в серии — счёт стал 2-1 в пользу «Оттавы».
Четвертый матч пройдет в Нью-Йорке 5 мая.

В Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче обыграл «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче полуфинала со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54).
У «Сент-Луиса» гол забил Джоэл Эдмундсон (57).
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Предаторз».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/8 матчей
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 6/7
3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/9
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/7
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/11 передач/8 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/8
3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/8
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8
5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 4/6/9

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 2 мая
½ финала. Восточная конференция. 3-й матч.
Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
1:0 – Цуккарелло (Зибанеджад, Жирарди) – 05:31
2:0 – Грабнер (Цуккарелло) – 13:24
3:0 – Нэш (Степан, Веси) – 32:21
4:0 – Линдберг (Миллер, Глэсс) – 38:17
4:1 – Пажо (Райан, Сеси) – 38:49
Счет в серии: 1-2

½ финала. Западная конференция. 4-й матч.
Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
1:0 – Эллис (Уилсон) – 45:09 (5x4)
2:0 – Нил – 53:03
2:1 – Эдмундсон (Стин, Лехтеря) – 56:11
Счет в серии: 3-1
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