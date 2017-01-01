НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» сократил отставание в серии с «Оттавой», «Нэшвилл» увеличил преимущество в серии с «Сент-Луисом»

В ночь на 3 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялись два матча полуфинальных серий конференция.
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