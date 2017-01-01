НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Рейнджерс» сократил отставание в серии с «Оттавой», «Нэшвилл» увеличил преимущество в серии с «Сент-Луисом»

В ночь на 3 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялись два матча полуфинальных серий конференция.



В Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» в третьем матче полуфинала со счетом 4:1.

В составе «Рейнджерс» голы забили Матс Цуккарелло (6-я минута), Михаэль Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39).

В составе проиграв автором единственного гола стал Жан-Габриель Пажо (39).

Благодаря победе «Рейнджерс» сократил отставание в серии — счёт стал 2-1 в пользу «Оттавы».

Четвертый матч пройдет в Нью-Йорке 5 мая.



В Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче обыграл «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче полуфинала со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54).

У «Сент-Луиса» гол забил Джоэл Эдмундсон (57).

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Предаторз».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/8 матчей

2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 6/7

3. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/9

4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/7

5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/11 передач/8 матчей

2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/8

3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/8

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/8

5. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 4/6/9



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. 2 мая

½ финала. Восточная конференция. 3-й матч.

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

1:0 – Цуккарелло (Зибанеджад, Жирарди) – 05:31

2:0 – Грабнер (Цуккарелло) – 13:24

3:0 – Нэш (Степан, Веси) – 32:21

4:0 – Линдберг (Миллер, Глэсс) – 38:17

4:1 – Пажо (Райан, Сеси) – 38:49

Счет в серии: 1-2



½ финала. Западная конференция. 4-й матч.

Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

1:0 – Эллис (Уилсон) – 45:09 (5x4)

2:0 – Нил – 53:03

2:1 – Эдмундсон (Стин, Лехтеря) – 56:11

Счет в серии: 3-1 В ночь на 3 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялись два матча полуфинальных серий конференция.«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» в третьем матче полуфинала со счетом 4:1.В составе «Рейнджерс» голы забили Матс Цуккарелло (6-я минута), Михаэль Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39).В составе проиграв автором единственного гола стал Жан-Габриель Пажо (39).Благодаря победе «Рейнджерс» сократил отставание в серии — счёт стал 2-1 в пользу «Оттавы».Четвертый матч пройдет в Нью-Йорке 5 мая.«Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче обыграл «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче полуфинала со счетом 2:1.В составе победителей отличились Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54).У «Сент-Луиса» гол забил Джоэл Эдмундсон (57).Счет в серии стал 3-1 в пользу «Предаторз».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/8 матчей2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 6/73. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 6/94. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/75. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/41.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 4 гола/11 передач/8 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/9/83. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/84. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/85. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 4/6/9— Оттава Сенаторз — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)1:0 – Цуккарелло (Зибанеджад, Жирарди) – 05:312:0 – Грабнер (Цуккарелло) – 13:243:0 – Нэш (Степан, Веси) – 32:214:0 – Линдберг (Миллер, Глэсс) – 38:174:1 – Пажо (Райан, Сеси) – 38:49— Сент-Луис Блюз — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)1:0 – Эллис (Уилсон) – 45:09 (5x4)2:0 – Нил – 53:032:1 – Эдмундсон (Стин, Лехтеря) – 56:11