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НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», «Эдмонтон» проиграл «Анахайму»

В ночь на 1 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два третьих матча 189; финала Западной конференции.

В ночь на 1 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два третьих матча ½  финала Западной конференции.

«Анахайм Дакс» на выезде победил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:3. Эта победа позволила «Дакс» сократить отставание в серии. Теперь «Эдмонтон» ведет со счетом 2-1.

«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:1 и вышел вперед в серии до четырех побед – 2:1.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/7 матчей
2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 6/7
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/7
4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 5/8
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 3 гола/10 передач/7 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/8/7
3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/7
4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/7
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/4/7

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 29 апреля
½ финала. Западная конференция.
3-й матч. Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс — 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)
0:1 — Ракелль (Гецлаф, Монтур) — 00:25
0:2 — Сильверберг (Линдхольм) — 05:33
0:3 — Гецлаф — 11:51
1:3 — Марун (Ньюджент-Хопкинс, Рассел) — 19:20
2:3 — Слепышев (Деарне, Рассел) — 21:28
3:3 — Макдэвид — 28:40 (4x4)
3:4 — Вагнер (Мэнсон, Теодор) — 29:28
3:5 — Сильверберг — 44:56
3:6 — Кеслер (Сильверберг) — 50:38
Счет в серии: 2-1

3-й матч. Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 — Эллис (Форсберг, Суббэн) — 10:34
2:0 — Маклеод (Сиссонс, Экхольм) — 22:29
2:1 — Стин (Пьетранджело, Соботка) - 32:59
3:1 — Йози (Сиссонс, Золнерчик) — 54:11
Счет в серии: 2-1
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