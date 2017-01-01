НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Нэшвилл» победил «Сент-Луис», «Эдмонтон» проиграл «Анахайму»

В ночь на 1 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два третьих матча ½ финала Западной конференции.



«Анахайм Дакс» на выезде победил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:3. Эта победа позволила «Дакс» сократить отставание в серии. Теперь «Эдмонтон» ведет со счетом 2-1.



«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:1 и вышел вперед в серии до четырех побед – 2:1.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/7 матчей

2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 6/7

3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/7

4. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 5/8

5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 3 гола/10 передач/7 матчей

2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/8/7

3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/7

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/7

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/4/7



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 29 апреля

½ финала. Западная конференция.

3-й матч. Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс — 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

0:1 — Ракелль (Гецлаф, Монтур) — 00:25

0:2 — Сильверберг (Линдхольм) — 05:33

0:3 — Гецлаф — 11:51

1:3 — Марун (Ньюджент-Хопкинс, Рассел) — 19:20

2:3 — Слепышев (Деарне, Рассел) — 21:28

3:3 — Макдэвид — 28:40 (4x4)

3:4 — Вагнер (Мэнсон, Теодор) — 29:28

3:5 — Сильверберг — 44:56

3:6 — Кеслер (Сильверберг) — 50:38

Счет в серии: 2-1



3-й матч. Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Эллис (Форсберг, Суббэн) — 10:34

2:0 — Маклеод (Сиссонс, Экхольм) — 22:29

2:1 — Стин (Пьетранджело, Соботка) - 32:59

3:1 — Йози (Сиссонс, Золнерчик) — 54:11

Счет в серии: 2-1 В ночь на 1 мая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два третьих матча ½ финала Западной конференции.«Анахайм Дакс» на выезде победил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:3. Эта победа позволила «Дакс» сократить отставание в серии. Теперь «Эдмонтон» ведет со счетом 2-1.«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:1 и вышел вперед в серии до четырех побед – 2:1.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/7 матчей2. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 6/73. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/74. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 5/85. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/41.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 3 гола/10 передач/7 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/8/73. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/74. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/75. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 5/4/7Эдмонтон Ойлерз —— 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)0:1 — Ракелль (Гецлаф, Монтур) — 00:250:2 — Сильверберг (Линдхольм) — 05:330:3 — Гецлаф — 11:511:3 — Марун (Ньюджент-Хопкинс, Рассел) — 19:202:3 — Слепышев (Деарне, Рассел) — 21:283:3 — Макдэвид — 28:40 (4x4)3:4 — Вагнер (Мэнсон, Теодор) — 29:283:5 — Сильверберг — 44:563:6 — Кеслер (Сильверберг) — 50:38— Сент-Луис Блюз — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)1:0 — Эллис (Форсберг, Суббэн) — 10:342:0 — Маклеод (Сиссонс, Экхольм) — 22:292:1 — Стин (Пьетранджело, Соботка) - 32:593:1 — Йози (Сиссонс, Золнерчик) — 54:11