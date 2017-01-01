НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»

В ночь на 29 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два вторых матча ½ финала Восточной конференции.



«Оттава Сенаторз» дома во втором овертайме одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5 и повела в серии – 2:0.

На счету форварда «Сенаторз» Жана-Габриэля Пажо четыре шайбы (14, 57, 59, 83-я минуты), включая победную в овертайме.



«Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пингвинз».



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/7 матчей

2. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 5/8

3. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4

4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 4/6

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 4/6

6. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 4/6



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 3 гола/10 передач/7 матчей

2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/8/7

3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/7

4. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/7

5. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/6/8



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 29 апреля

½ финала. Восточная конференция.

2-й матч. Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз — 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

0:1 – Каллен – 21:15 (4x5)

1:1 – Нисканен (Овечкин, Бекстрем) – 22:09 (5x4)

1:2 – Кессел (Кросби, Гюнцель) – 33:04

1:3 – Гюнцель (Кросби) – 36:14

1:4 – Кессел (Шульц, Малкин) – 42:19 (5x4)

2:4 – Бекстрем (Овечкин, Оши) – 43:44

2:5 – Малкин (Коул, Кессел) – 45:31

2:6 – Гюнцель (Каллен, Мяяття) – 59:17 (en)

Счет в серии: 0-2



2-й матч. Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Рейнджерс — 6:5 2ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

0:1 – Грабнер (Фаст) – 04:16 (4x5)

1:1 – Пажо – 13:59

1:2 – Крайдер (Зибанеджад, Макдона) – 30:39

1:3 – Степан (Нэш) – 33:10 (4x5)

2:3 – Мето (Хоффман, Харпур) – 34:00 (4x4)

2:4 – Шей (Макдона, Зибанеджад) – 35:51

3:4 – Стоун (Фанеф, Классон) – 41:28 (4x4)

3:5 – Шей (Смит) – 45:10

4:5 – Пажо (Смит, Фанеф) – 56:41

5:5 – Пажо (Туррис, Карлссон) – 58:58 (6x5)

6:5 – Пажо (Барроуз) – 82:54

Счет в серии: 2-0



















В ночь на 29 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два вторых матча ½ финала Восточной конференции.«Оттава Сенаторз» дома во втором овертайме одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:5 и повела в серии – 2:0.На счету форварда «Сенаторз» Жана-Габриэля Пажо четыре шайбы (14, 57, 59, 83-я минуты), включая победную в овертайме.«Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пингвинз».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7 голов/7 матчей2. Жан-Габриель Пажо (Оттава Сенаторз) – 5/83. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/44. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 4/65. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 4/66. Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс) – 4/61.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 3 гола/10 передач/7 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 4/8/73. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 7/3/74. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6/75. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/6/8Вашингтон Кэпиталз —— 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)0:1 – Каллен – 21:15 (4x5)1:1 – Нисканен (Овечкин, Бекстрем) – 22:09 (5x4)1:2 – Кессел (Кросби, Гюнцель) – 33:041:3 – Гюнцель (Кросби) – 36:141:4 – Кессел (Шульц, Малкин) – 42:19 (5x4)2:4 – Бекстрем (Овечкин, Оши) – 43:442:5 – Малкин (Коул, Кессел) – 45:312:6 – Гюнцель (Каллен, Мяяття) – 59:17 (en)— Нью-Йорк Рейнджерс — 6:5 2ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)0:1 – Грабнер (Фаст) – 04:16 (4x5)1:1 – Пажо – 13:591:2 – Крайдер (Зибанеджад, Макдона) – 30:391:3 – Степан (Нэш) – 33:10 (4x5)2:3 – Мето (Хоффман, Харпур) – 34:00 (4x4)2:4 – Шей (Макдона, Зибанеджад) – 35:513:4 – Стоун (Фанеф, Классон) – 41:28 (4x4)3:5 – Шей (Смит) – 45:104:5 – Пажо (Смит, Фанеф) – 56:415:5 – Пажо (Туррис, Карлссон) – 58:58 (6x5)6:5 – Пажо (Барроуз) – 82:54