На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл», «Эдмонтон» обыграл «Анахайм»

Сент-Луис— Нэшвилл (3:2)

В ночь на 29 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча ½ финала Западной конференции.

«Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» во втором матче серии со счетом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Владимир Тарасенко (20-я и 57-я минуты), еще одна шайба на счету Йори Лехтеря (48). У «Нэшвилл» шайбы забросили Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44).
Счет в серии до четырех побед стал равным 1-1. Третий матч серии пройдет в Нэшвилле 30 апреля.

Эдмонтон Ойлерз» на выезде победил «Анахайм Дакс» во втором матче полуфинальной серии со счётом 2:1.
В составе «Эдмонтона» отличились Андрей Секера (2-я минута) и Райан Ньюджент-Хопкинс (27).
В составе «Анахайма» гол забил Якоб Сильверберг (36).
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Эдмонтона». Третий матч противостояния пройдет на площадке «Ойлерз» 1 мая.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/6 матчей
2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4
3. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 4/5
4. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/6
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 4/6
6. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/6
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/6 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/6
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/4/6
4. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/5/7
5. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/6/7

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 28 апреля
½  финала. Западная конференция.
2-й матч. Сент-Луис Блюз — Нэшвилл Предаторз  — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
0:1 – Нил (Сиссонс, Эллис) – 07:49
1:1 – Тарасенко (Пьетранджело, Стин) – 19:40
1:2 – Эллис – 43:07
2:2 – Лехтеря (Берглунд, Парэйко) – 47:39
3:2 – Тарасенко (Эдмундсон, Шварц) – 56:09
Счет в серии: 1-1

2-й матч. Анахайм Дакс  – Эдмонтон Ойлерз – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 – Секера – 01:05
0:2 – Марун (Эберле, Ньюджен-Хопкинс) – 26:41 (5х4)
1:2 – Сильверберг (Фаулер, Кеслер) – 35:34 (5х4)
Счет в серии: 0-2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд, «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в 1-м матче серии, «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграл «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме
НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» победил в серии с «Чикаго», «Питтсбург» - с «Коламбусом» и другие результаты
НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» вышел в полуфинал, победив в серии с «Калгари», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Торонто» другие результаты
НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» одолел «Монреаль», «Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон», «Питтсбург» проиграл «Коламбусу»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», Рейнджерс» в овертайме проиграл «Монреалю» и другие результаты
НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», «Тампа» обыграла «Детройт» и вышла во второй раунд и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл», «Эдмонтон» обыграл «Анахайм»
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд, «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в 1-м матче серии, «Рейнджерс» проиграл «Оттаве»
НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграл «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео)
НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме

Последние новости спорта

22:25 Стамбул. Мертенс разгромила Бегу и стала соперницей Свитолиной по финалу 166 | Теннис

22:10 Младенович не пустила Шарапову в финал турнира в Штутгарте 173 | Теннис

21:53 Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул 167 | Формула-1

20:44 Стамбул. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде 156 | Теннис / Главные новости спорта

20:21 Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле 196 | Теннис / Главные новости спорта

08:59 НБА. Плей-офф. Первый раунд. «Бостон» и «Вашингтон» вышли во второй раунд, «Клипперс» сравнял счет в серии с «Ютой» 331 | Баскетбол

08:45 НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл», «Эдмонтон» обыграл «Анахайм» 331 | Хоккей

08:17 Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео) 713 | Бокс / Видео

07:50 Кличко: Никогда не видел Джошуа таким здоровенным 1792 | Бокс

23:15 Стамбул. Свитолина обыграла Кырстю и вышла в полуфинал 444 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

ВИДЕО

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)





Топ-новости недели

Стамбул. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде
Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле
Стамбул. Свитолина обыграла Кырстю и вышла в полуфинал
Стамбул. Ястремская проиграла Чепеловой в ¼ финала
Елена Костевич получила награду лучшей спортсменки марта в Украине








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (409)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги