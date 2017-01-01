НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл», «Эдмонтон» обыграл «Анахайм»

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. 28 апреля

В ночь на 29 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча ½ финала Западной конференции.«Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» во втором матче серии со счетом 3:2.В составе победителей дубль оформил Владимир Тарасенко (20-я и 57-я минуты), еще одна шайба на счету Йори Лехтеря (48). У «Нэшвилл» шайбы забросили Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44).Счет в серии до четырех побед стал равным 1-1. Третий матч серии пройдет в Нэшвилле 30 апреля.Эдмонтон Ойлерз» на выезде победил «Анахайм Дакс» во втором матче полуфинальной серии со счётом 2:1.В составе «Эдмонтона» отличились Андрей Секера (2-я минута) и Райан Ньюджент-Хопкинс (27).В составе «Анахайма» гол забил Якоб Сильверберг (36).Счет в серии стал 2-0 в пользу «Эдмонтона». Третий матч противостояния пройдет на площадке «Ойлерз» 1 мая.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/6 матчей2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/43. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 4/54. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/65. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 4/66. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/61.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/6 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/63. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 4/4/64. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/5/75. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/6/7— Нэшвилл Предаторз — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)0:1 – Нил (Сиссонс, Эллис) – 07:491:1 – Тарасенко (Пьетранджело, Стин) – 19:401:2 – Эллис – 43:072:2 – Лехтеря (Берглунд, Парэйко) – 47:393:2 – Тарасенко (Эдмундсон, Шварц) – 56:09. Анахайм Дакс –– 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)0:1 – Секера – 01:050:2 – Марун (Эберле, Ньюджен-Хопкинс) – 26:41 (5х4)1:2 – Сильверберг (Фаулер, Кеслер) – 35:34 (5х4)