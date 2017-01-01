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НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграл «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»

Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс — 3:1

В ночь на 23 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось три матча ¼ финала конференций.

В Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» в шестом матче со счетом 3:1. «Рейнджерс» одержал победу в серии — 4-2.
В полуфинале конференции «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз».

В Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в гостях победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче со счетом 3:1 и победил в серии до четырех побед – 4:2.
В полуфинале конференции «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Анахайм Дакс».

«Сент-Луис Блюз» на выезде в пятом матче серии в овертайме одолел «Миннесоту Уайлд» (4:3 ОТ) и выиграл серию со счетом 4-1.
В полуфинале «Сент-Луис» сыграет с «Нэшвиллом Предаторз».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей
2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4
3. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/5
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/4
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 3/5
6. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/5
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/5
3. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4/5
4. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/5/6
5. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/5
6. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/4/5
7. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/5
8. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/5
9.Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 22 апреля
¼  финала. Восточная конференция.
6-й матч. Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Емелин (А. Радулов, Лехконен) — 06:19
1:1 — Цуккарелло (Зибанеджад, Макдона) — 22:26 (5x4)
2:1 — Цуккарелло (Хейз, Миллер) — 33:31
3:1 — Степан (Жирарди) — 59:42 (en)
Счет в серии: 4-2

¼ финала. Западная конференция.
6-й матч. Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 – Драйзайтль (Ларссон, Клефбом) – 20:54
0:2 – Слепышев – 21:50
1:2 – Марло (Кутюр, Донской) – 52:12
1:3 – Макдэвид (Секера) – 59:59 (en)
Счет в серии: 2-4

5-й матч. Миннесота Уайлд  – Сент-Луис Блюз  – 3:4 ОТ(1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
0:1 – Тарасенко (Шварц) – 7:16
0:2 – Стеен (Парайко) – 10:31
1:2 – Сутер (Сперджен) – 18:31 (5х4)
1:3 – Штястны (Лехтеря, Шварц) – 47:23
2:3 – Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) – 50:38 (5х4)
3:3 – Цукер (Брудин, Хаула) – 54:59
3:4 – Пяаярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка) – 69:42
Счет в серии: 1-4
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