НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграл «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 22 апреля

В ночь на 23 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось три матча ¼ финала конференций.«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» в шестом матче со счетом 3:1. «Рейнджерс» одержал победу в серии — 4-2.В полуфинале конференции «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз».«Эдмонтон Ойлерз» в гостях победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче со счетом 3:1 и победил в серии до четырех побед – 4:2.В полуфинале конференции «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Анахайм Дакс».«Сент-Луис Блюз» на выезде в пятом матче серии в овертайме одолел «Миннесоту Уайлд» (4:3 ОТ) и выиграл серию со счетом 4-1.В полуфинале «Сент-Луис» сыграет с «Нэшвиллом Предаторз».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/43. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/54. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/45. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 3/56. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/51.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/53. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4/54. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/5/65. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/56. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/4/57. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/58. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/59.Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4— Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)0:1 — Емелин (А. Радулов, Лехконен) — 06:191:1 — Цуккарелло (Зибанеджад, Макдона) — 22:26 (5x4)2:1 — Цуккарелло (Хейз, Миллер) — 33:313:1 — Степан (Жирарди) — 59:42 (en)Сан-Хосе Шаркс —— 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)0:1 – Драйзайтль (Ларссон, Клефбом) – 20:540:2 – Слепышев – 21:501:2 – Марло (Кутюр, Донской) – 52:121:3 – Макдэвид (Секера) – 59:59 (en)Миннесота Уайлд –– 3:4 ОТ(1:2, 0:0, 2:1, 0:1)0:1 – Тарасенко (Шварц) – 7:160:2 – Стеен (Парайко) – 10:311:2 – Сутер (Сперджен) – 18:31 (5х4)1:3 – Штястны (Лехтеря, Шварц) – 47:232:3 – Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) – 50:38 (5х4)3:3 – Цукер (Брудин, Хаула) – 54:593:4 – Пяаярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка) – 69:42