ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео)

Хоккей. Чемпионат мира. Дивизион 1А. Киев. 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Киеве стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А. Команды сражаются за выход в Топ-дивизион чемпионата мира-2018. По итогам турнира две сильнейшие сборные получат заветные путевки, а худшая опуститься в дивизион 1В.В стартовом поединке сборная Украины уступила команде Венгрии со счетом 3:5.Отметим, что перед заключительной 20-минуткой сборная Украины вела в счете 3:2, но не сумела удержать преимущество, пропустив три безответных шайбы в третьем периоде. Причем последнюю шайбу венгры забили за 10 секунд до финальной сирены в пустые ворота украинцев, которые сняли голкипера.Свой следующий матч сборная Украины проведет против команды Польши в воскресенье, 23 апреля, в 20:30.Украина -- 3:5 (1:1; 2:1; 0:3)1:0 – Кузьмик - 13:481:1 - Барталиш (Эрдели) - 14:351:2 - Ваш (Эрдели, Ширани) - 20:192:2 - Буценко (Катрич) - 27:33 (5х4)3:2 - Буценко (Лялька) - 38:493:3 - Сарауэр (Верс, Когер) - 50:413:4 - Дансеро (Сарауэр, Хари) - 52:513:5 - Хари (Галло, Сагерт) - 59:49 ПВ