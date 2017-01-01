На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео)

ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео)

Сегодня, 22 апреля, в Киеве стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А. Команды сражаются за выход в Топ-дивизион чемпионата мира-2018. По итогам турнира две сильнейшие сборные получат заветные путевки, а худшая опуститься в дивизион 1В.

В стартовом поединке сборная Украины уступила команде Венгрии со счетом 3:5.
Отметим, что перед заключительной 20-минуткой сборная Украины вела в счете 3:2, но не сумела удержать преимущество, пропустив три безответных шайбы в третьем периоде. Причем последнюю шайбу венгры забили за 10 секунд до финальной сирены в пустые ворота украинцев, которые сняли голкипера.  

Свой следующий матч сборная Украины проведет против команды Польши в воскресенье,  23 апреля, в 20:30.

Хоккей. Чемпионат мира. Дивизион 1А. Киев. 22 апреля
Украина - Венгрия - 3:5 (1:1; 2:1; 0:3)
1:0 – Кузьмик - 13:48
1:1 - Барталиш (Эрдели) - 14:35
1:2 - Ваш (Эрдели, Ширани) - 20:19
2:2 - Буценко (Катрич) - 27:33 (5х4)
3:2 - Буценко (Лялька) - 38:49
3:3 - Сарауэр (Верс, Когер) - 50:41
3:4 - Дансеро (Сарауэр, Хари) - 52:51
3:5 - Хари (Галло, Сагерт) - 59:49 ПВ  

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

ЧМ по хоккею U-20. Дивизион IВ. Украина в овертайме обыграла Италию
ЧМ по хоккею U18. Сборная Украины стала бронзовым призером в Дивизионе IB
Украинцы проиграли венграм на ЧМ по хоккею в Кракове
Украинцы проиграли полякам на ЧМ по хоккею в Кракове
ЧМ по хоккею. Украина проиграла Японии
Украина разгромила Польшу на юниорском ЧМ по хоккею и сохранила прописку в Дивизионе I
Сборная Украины по хоккею победила поляков и вышла в группу А
Молодежная сборная Украины по хоккею победила команду Польши на ЧМ
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание чемпионата мира по хоккею

Расписание Чемпионата мира по хоккею 2016

Последние новости рубрики

ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео)
НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме
НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» победил в серии с «Чикаго», «Питтсбург» - с «Коламбусом» и другие результаты
НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» вышел в полуфинал, победив в серии с «Калгари», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Торонто» другие результаты
Игорь Жданов: Дворец спорта готов к ЧМ по хоккею-2017 в дивизионе 1А

Последние новости спорта

23:27 Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо 76 | Единоборства / Главные новости спорта

22:29 Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая 87 | Шахматы

21:35 ЧМ по хоккею. Сборная Украины уступила Венгрии в первом матче (+Видео) 110 | Хоккей

20:57 Чемпион «Джиро-2011» погиб в ДТП 113 | Велоспорт

20:41 Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах 145 | Гимнастика / Главные новости спорта

20:13 Будапешт. Стаховский вышел во второй раунд квалификации 129 | Теннис

19:52 Штутгарт. Катерина Бондаренко проиграла в первом раунде квалификации 122 | Теннис

19:35 Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 142 | Теннис

19:21 Рамос стал первым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 134 | Теннис

19:03 Кубок Федерации. Украинки проиграли обе встречи в первый день матча с Германией 138 | Теннис

Все новости

ФОТО

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

ВИДЕО

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)





Топ-новости недели

Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо
Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах
Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье
Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо
Олег Верняев выиграл квалификацию чемпионата Европы в личном многоборье








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (337)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги