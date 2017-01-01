В ночь на 22 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча ¼ финала Восточной конференции.
08:37 НБА. Плей-офф. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» одолеть «Хьюстон», «Бостон» разгромил «Чикаго», «Юта» проиграла «Клипперс» 110 | Баскетбол
08:06 НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме 147 | Хоккей
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