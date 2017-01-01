НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 21 апреля

В ночь на 22 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча ¼ финала Восточной конференции.«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл в овертайме «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче со счетом 2:1 и вышел вперед в серии до четырех побед – 3:2.В составе победителей голы забили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс (62). У гостей единственный гол на счету Остона Мэттьюса (26).Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в первом периоде получил травму левого колена и с помощью партнеров покинул лед.«Бостон Брюинз» на выезде вырвал победу во втором овертайме у «Оттавы Сенаторз» - 3:2 и сократил отставание в серии до 2:3.В составе победителей в основное время отличились Давид Пастрняк (29), Шон Курали (38). Победу «Брюинз» принес Курали на 31-й минуте овертайма.У «Оттавы» голы забили Марк Стоун (12) и Жан-Габриэль Пажо (21).1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/43. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/54. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/45. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 3/56. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/51.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/53. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4/54. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/55. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/56. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/4/57. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/58. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/59.Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4— Торонто Мэйпл Лифс — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)1:0 – Оши (Бекстрём, Шаттенкирк) – 18:15 (5x4)1:1 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 26:002:1 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 61:04Оттава Сенатрз –– 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)1:0 – Стоун (Брассар, Хоффман)- 11:192:0 – Пажо (Берроуз, Сталберг) – 20:302:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршанд) – 28:402:2 – Курали (Морроу, Бэкес) – 37:052:3 – Курали (Макэвой, Бэкес) – 90:19