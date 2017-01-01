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НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» победил «Торонто», «Бостон» обыграл «Оттаву» во 2-м овертайме

Вашингтон — Торонто (2:1 ОТ)

В ночь на 22 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча ¼ финала Восточной конференции.

В Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл в овертайме «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче со счетом 2:1 и вышел вперед в серии до четырех побед – 3:2.
В составе победителей голы забили  Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс (62). У гостей единственный гол на счету Остона Мэттьюса (26).
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в первом периоде получил травму левого колена и с помощью партнеров покинул лед.

«Бостон Брюинз» на выезде вырвал победу во втором овертайме у «Оттавы Сенаторз» - 3:2 и сократил отставание в серии до 2:3.
В составе победителей в основное время отличились Давид Пастрняк (29), Шон Курали (38). Победу «Брюинз» принес Курали на 31-й минуте овертайма.
У «Оттавы» голы забили Марк Стоун (12) и Жан-Габриэль Пажо (21).

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей
2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4
3. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/5
4. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/4
5. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 3/5
6. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/5
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/5
3. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4/5
4.  Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/5
5. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/5
6. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/4/5
7. Никлас Бекстрём (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/5
8. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/5
9.Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 21 апреля
¼  финала. Восточная конференция.
5-й матч. Вашингтон Кэпиталз  — Торонто Мэйпл Лифс  — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Оши (Бекстрём, Шаттенкирк) – 18:15 (5x4)
1:1 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 26:00
2:1 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 61:04
Счет в серии: 3-2

5-й матч. Оттава Сенатрз  – Бостон Брюинз  – 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
1:0 – Стоун (Брассар, Хоффман)- 11:19
2:0 – Пажо (Берроуз, Сталберг) – 20:30
2:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршанд) – 28:40
2:2 – Курали (Морроу, Бэкес) – 37:05
2:3 – Курали (Макэвой, Бэкес) – 90:19
Счет в серии: 3-2
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