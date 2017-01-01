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НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» победил в серии с «Чикаго», «Питтсбург» - с «Коламбусом» и другие результаты

Питтсбург — Коламбус (5:2)

В ночь на 21 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре матча ¼ финала конференций.

В Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победил в овертайме «Монреаль Канадиенс» в пятом матче со счетом 3:2 и вышел вперед в серии до четырех побед – 3:2.

«Питтсбург Пингвинз» в родных стенах обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче со счетом 5:2 и победил в серии до четырех побед – 4:1. В полуфинале конференции «Питтсбург» встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

В Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в четвертом матче со счетом 4:1 и, выиграв серию (4-0), вышел в полуфинал конференции, где встретится с победителем противостояния «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз».

«Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче вырвал победу в овертайме у «Сан-Хосе Шаркс» - 4:3 и повел в серии со счетом 3-2.
 
Отметим, прямую трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги ведут ведущие спортивные спутниковые каналы.
 
Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей
2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4
3. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/5
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – ¾
5. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/4
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/4
6. Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4
 
Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей
2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/5
3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/5
4. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/4
5. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/5
6. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/5
7. Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 20 апреля
¼  финала. Восточная конференция.
5-й матч. Монреаль Канадиенс  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 – Лехконен (Больё, Гальченюк) – 12:07
1:1 – Фаст (Зибанеджад) – 15:56 (4x5)
2:1 – Галлахер (Марков, Лехконен) – 16:21 (5x4)
2:2 – Шей (Нэш, Веси) – 38:28
2:3 – Зибанеджад (Крайдер) – 74:22
Счет в серии: 2-3

5-й матч. Питтсбург Пингвинз  — Коламбус Блю Джекетс  — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
1:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 09:07 (5x4)
2:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:07
3:0 – Раст (Хэйнси) – 23:50
3:1 – Карлссон (Ганье) – 29:30
3:2 – Дженнер (Джонс, Аткинсон) – 32:24 (5x4)
4:2 – Кросби (Малкин, Кессел) – 45:31 (5x4)
5:2 – Уилсон (Дейли, Шири) – 46:22
Счет в серии: 4-1

1/4  финала. Западная конференция.
4-й матч. Нэшвилл Предаторз — Чикаго Блэкхоукс  — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 – Йози (Эллис, Джохансен) – 29:41
2:0 – Сиссонс (Арвидссон, Эллис) – 48:52
3:0 – Йози (Фишер, Уотсон) – 50:21
3:1 – Тэйвз (Панарин, Кейн) – 54:42 (5x4)
4:1 – Арвидссон (Форсберг, Суббэн) – 58:12 (en)
Счет в серии: 4-0

5-й матч. Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шаркс  – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
1:0 – Марун (Беннинг) – 5:28
1:1 – Бедкер (Серенсен, Тирни) – 10:12
1:2 – Марло (Диллон, Торнтон) – 15:52
1:3 – Шлемко (Уорд, Бедкер) – 28:38
2:3 – Летесту (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:33 (5х4)
3:3 – Клефбом (Беннинг, Деарнэ) – 57:14 (3х3)
4:3 – Деарне (Секера, Драйзайтль) – 78:15
Счет в серии: 3-2
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