В ночь на 21 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре матча ¼ финала конференций.
15:16 Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Германия - Украина 70 | Теннис
13:35 Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео) 137 | Теннис / Видео
12:58 Георгий Зантарая и Дарья Билодид – чемпионы Европы по дзюдо 128 | Единоборства / Главные новости спорта
12:06 Луис Ортис: Кличко победит Джошуа, а затем его ждет бой против меня 217 | Бокс
11:45 Деревянченко: Время Кличко в боксе закончилось, а Джошуа на пике карьеры 184 | Бокс
11:28 Джошуа может лишиться титула IBF — промоутер 192 | Бокс
11:16 Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео) 171 | Бокс / Фото
10:23 НБА. Плей-офф. Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» отыграться с «-25» у «Индианы», «Милуоки» разгромил «Торонто» и другие результаты 159 | Баскетбол
09:47 НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» победил в серии с «Чикаго», «Питтсбург» - с «Коламбусом» и другие результаты 187 | Хоккей
09:02 Монте-Карло. Джокович одолел с трех сетах Гоффена и вышел в ¼ финала 192 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Апрель 2017 (311)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.