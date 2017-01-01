НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» победил в серии с «Чикаго», «Питтсбург» - с «Коламбусом» и другие результаты

В ночь на 21 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре матча ¼ финала конференций.



В Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победил в овертайме «Монреаль Канадиенс» в пятом матче со счетом 3:2 и вышел вперед в серии до четырех побед – 3:2.



«Питтсбург Пингвинз» в родных стенах обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче со счетом 5:2 и победил в серии до четырех побед – 4:1. В полуфинале конференции «Питтсбург» встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».



В Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в четвертом матче со счетом 4:1 и, выиграв серию (4-0), вышел в полуфинал конференции, где встретится с победителем противостояния «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз».



«Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче вырвал победу в овертайме у «Сан-Хосе Шаркс» - 4:3 и повел в серии со счетом 3-2. Отметим, прямую трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги ведут ведущие спортивные

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей

2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4

3. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/5

4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – ¾

5. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/4

5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/4

6. Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей

2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/5

3. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/5

4. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/4

5. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/5

6. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/5

7. Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 20 апреля

¼ финала. Восточная конференция.

5-й матч. Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Лехконен (Больё, Гальченюк) – 12:07

1:1 – Фаст (Зибанеджад) – 15:56 (4x5)

2:1 – Галлахер (Марков, Лехконен) – 16:21 (5x4)

2:2 – Шей (Нэш, Веси) – 38:28

2:3 – Зибанеджад (Крайдер) – 74:22

Счет в серии: 2-3



5-й матч. Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 09:07 (5x4)

2:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:07

3:0 – Раст (Хэйнси) – 23:50

3:1 – Карлссон (Ганье) – 29:30

3:2 – Дженнер (Джонс, Аткинсон) – 32:24 (5x4)

4:2 – Кросби (Малкин, Кессел) – 45:31 (5x4)

5:2 – Уилсон (Дейли, Шири) – 46:22

Счет в серии: 4-1



1/4 финала. Западная конференция.

4-й матч. Нэшвилл Предаторз — Чикаго Блэкхоукс — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 – Йози (Эллис, Джохансен) – 29:41

2:0 – Сиссонс (Арвидссон, Эллис) – 48:52

3:0 – Йози (Фишер, Уотсон) – 50:21

3:1 – Тэйвз (Панарин, Кейн) – 54:42 (5x4)

4:1 – Арвидссон (Форсберг, Суббэн) – 58:12 (en)

Счет в серии: 4-0



5-й матч. Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шаркс – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

1:0 – Марун (Беннинг) – 5:28

1:1 – Бедкер (Серенсен, Тирни) – 10:12

1:2 – Марло (Диллон, Торнтон) – 15:52

1:3 – Шлемко (Уорд, Бедкер) – 28:38

2:3 – Летесту (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:33 (5х4)

3:3 – Клефбом (Беннинг, Деарнэ) – 57:14 (3х3)

4:3 – Деарне (Секера, Драйзайтль) – 78:15

Счет в серии: 3-2 В ночь на 21 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре матча ¼ финала конференций.«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победил в овертайме «Монреаль Канадиенс» в пятом матче со счетом 3:2 и вышел вперед в серии до четырех побед – 3:2.«Питтсбург Пингвинз» в родных стенах обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче со счетом 5:2 и победил в серии до четырех побед – 4:1. В полуфинале конференции «Питтсбург» встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».«Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в четвертом матче со счетом 4:1 и, выиграв серию (4-0), вышел в полуфинал конференции, где встретится с победителем противостояния «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз».Отметим, прямую трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги ведут ведущие спортивные спутниковые каналы 1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/5 матчей2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/43. Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз) – 4/54. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – ¾5. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/45. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – 3/46. Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз) – 3/41.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/9 передач/5 матчей2. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 2/7/53. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/54. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/45. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/56. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 2/4/57. Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/5/4Монреаль Канадиенс —— 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)1:0 – Лехконен (Больё, Гальченюк) – 12:071:1 – Фаст (Зибанеджад) – 15:56 (4x5)2:1 – Галлахер (Марков, Лехконен) – 16:21 (5x4)2:2 – Шей (Нэш, Веси) – 38:282:3 – Зибанеджад (Крайдер) – 74:22— Коламбус Блю Джекетс — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)1:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 09:07 (5x4)2:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:073:0 – Раст (Хэйнси) – 23:503:1 – Карлссон (Ганье) – 29:303:2 – Дженнер (Джонс, Аткинсон) – 32:24 (5x4)4:2 – Кросби (Малкин, Кессел) – 45:31 (5x4)5:2 – Уилсон (Дейли, Шири) – 46:22— Чикаго Блэкхоукс — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)1:0 – Йози (Эллис, Джохансен) – 29:412:0 – Сиссонс (Арвидссон, Эллис) – 48:523:0 – Йози (Фишер, Уотсон) – 50:213:1 – Тэйвз (Панарин, Кейн) – 54:42 (5x4)4:1 – Арвидссон (Форсберг, Суббэн) – 58:12 (en)– Сан-Хосе Шаркс – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)1:0 – Марун (Беннинг) – 5:281:1 – Бедкер (Серенсен, Тирни) – 10:121:2 – Марло (Диллон, Торнтон) – 15:521:3 – Шлемко (Уорд, Бедкер) – 28:382:3 – Летесту (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:33 (5х4)3:3 – Клефбом (Беннинг, Деарнэ) – 57:14 (3х3)4:3 – Деарне (Секера, Драйзайтль) – 78:15