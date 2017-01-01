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НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» вышел в полуфинал, победив в серии с «Калгари», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Торонто» другие результаты

Калгари – Анахайм (1:3)

В ночь на 20 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре матча ¼ финала конференций.

В Восточной конференции «Оттава Сенаторз» на выезде победила с минимальным счетом «Бостон Брюинз»  - 1:0 и повела в серии до четырех побед – 3:1.
Автором единственной шайбы в поединке стал Бобби Райан на 46-й минуте.

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» - 5:4.
В составе победителей по дублю оформили Ти Джей Оши (3-я и 53-я минуты) и Том Уилсон (14, 17), еще один гол в активе Александра Овечкина (5). Счет в серии стал равным — 2:2.

В Западной конференции «Миннесота Уайлд» на выезде переиграл «Сент-Луис Блюз» 2:0 и продлила четвертьфинальную серию, счет в которой стал 3-1 в пользу «Сент-Луиса».

«Анахайм Дакс» в гостях победил «Калгари Флэймз»  - 3:1 и, одержав победу в серии  4-0, вышел в полуфинал конференции.
Во втором раунде плей-офф «Анахайм» сыграет с победителем пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс».

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/4 матча
2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/4
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4
4. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/4
5. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – ¾
6. Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз) – 3/4

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/6 передач/4 матча
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/4
3. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/4
4. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/4
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 1/5/4
6. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/1/4

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 19 апреля
¼  финала. Восточная конференция.

4-й матч. Бостон Брюинз  — Оттава Сенаторз — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Райан (Карлссон, Брассар) – 45:49
Счет в серии: 1-3

4-й матч. Торонто Мэйпл Лифс  — Вашингтон Кэпиталз — 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)
0:1 – Оши (Бекстрем, Шмидт) – 02:58
0:2 – Овечкин (Шаттенкирк) – 04:34 (5x4)
1:2 – Хайман (Гардинер, Нюландер) – 05:16
1:3 – Уилсон (Эллер, Орлов) – 13:41
1:4 – Уилсон (Бураковски, Орпик) – 16:04
2:4 – ван Римсдайк (Райлли, Марнер) – 25:39 (5x4)
3:4 – Мэттьюс (Ханвик, Браун) – 52:00
3:5 – Оши (Бекстрем) – 52:59
4:5 – Бозак (Марнер, Нюландер) – 59:33 (6x5)
Счет в серии:  2-2

1/4  финала. Западная конференция.
4-й матч. Сент-Луис  Блюз – Миннесота Уайлд – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
0:1 –  Койл – 16:50
0:2 – Ганзал (Проссер, Поминвилл) – 36:41
Счет в серии: 3-1

4-й матч. Калгари Флэймз  – Анахайм Дакс – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
0:1 – Ивс – 5:38
0:2 – Томпсон (Перри, Ракелль) – 6:46
1:2 – Монахан (Брауэр, Верстиг) – 36:07 (5х4)
1:3 – Гецлаф – 59:53 en
Счет в серии: 0-4
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