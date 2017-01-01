НХЛ. Кубок Стэнли. «Анахайм» вышел в полуфинал, победив в серии с «Калгари», «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Торонто» другие результаты

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 19 апреля

В ночь на 20 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре матча ¼ финала конференций.«Оттава Сенаторз» на выезде победила с минимальным счетом «Бостон Брюинз» - 1:0 и повела в серии до четырех побед – 3:1.Автором единственной шайбы в поединке стал Бобби Райан на 46-й минуте.«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» - 5:4.В составе победителей по дублю оформили Ти Джей Оши (3-я и 53-я минуты) и Том Уилсон (14, 17), еще один гол в активе Александра Овечкина (5). Счет в серии стал равным — 2:2.«Миннесота Уайлд» на выезде переиграл «Сент-Луис Блюз» 2:0 и продлила четвертьфинальную серию, счет в которой стал 3-1 в пользу «Сент-Луиса».«Анахайм Дакс» в гостях победил «Калгари Флэймз» - 3:1 и, одержав победу в серии 4-0, вышел в полуфинал конференции.Во втором раунде плей-офф «Анахайм» сыграет с победителем пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс».1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/4 матча2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/43. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 3/44. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 3/45. Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) – ¾6. Том Уилсон (Вашингтон Кэпиталз) – 3/41.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/6 передач/4 матча2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/43. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/44. Ти Джей Оши (Вашингтон Кэпиталз) – 2/4/45. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 1/5/46. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 4/1/4Бостон Брюинз —— 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)0:1 – Райан (Карлссон, Брассар) – 45:49Торонто Мэйпл Лифс —— 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)0:1 – Оши (Бекстрем, Шмидт) – 02:580:2 – Овечкин (Шаттенкирк) – 04:34 (5x4)1:2 – Хайман (Гардинер, Нюландер) – 05:161:3 – Уилсон (Эллер, Орлов) – 13:411:4 – Уилсон (Бураковски, Орпик) – 16:042:4 – ван Римсдайк (Райлли, Марнер) – 25:39 (5x4)3:4 – Мэттьюс (Ханвик, Браун) – 52:003:5 – Оши (Бекстрем) – 52:594:5 – Бозак (Марнер, Нюландер) – 59:33 (6x5)Сент-Луис Блюз –– 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)0:1 – Койл – 16:500:2 – Ганзал (Проссер, Поминвилл) – 36:41Калгари Флэймз –– 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)0:1 – Ивс – 5:380:2 – Томпсон (Перри, Ракелль) – 6:461:2 – Монахан (Брауэр, Верстиг) – 36:07 (5х4)1:3 – Гецлаф – 59:53 en