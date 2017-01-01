Игорь Жданов: Дворец спорта готов к ЧМ по хоккею-2017 в дивизионе 1А

В свою очередь Анатолий Брезвин сообщил, что до 21 апреля в Киев прибудут команды всех стран-участниц чемпионата. Кроме того, чемпионат посетит руководство Международной федерации хоккея, что свидетельствует о внимании мировой спортивной общественности к этому событию в Украине. Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать вице-президент федерации, а на церемонии закрытия соревнований - президент IHHF.





С 22 по 28 апреля в киевском Дворце Спорта пройдет чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А. Соперниками сборной Украины будут команды Казахстана, Венгрии, Австрии, Польши и Южной Кореи. Две сильнейшие сборные по итогам турнира выйдут в Топ-дивизион чемпионата мира-2018, худшая опуститься в третий по значимости дивизион 1В.Киевский Дворец спорта полностью готов принимать соревнования. Об этом во время заседания организационного комитета по подготовке к ЧМ-2017 сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.В заседании под председательством Вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко также приняли участие президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.Специально в рамках подготовки к проведению чемпионата, из госбюджета было выделено 45 000 000 гривен.Часть средств была направлена на подготовку ледовой арены, ремонт подходов и внутренних помещений (лестниц, раздевалок, гардеробных комнат и т.д.) и освещения ледовой арены. Остальные работы по более глубокой технической реконструкции Дворца спорта будут проведены по завершении соревнований.«На сегодня обустроена ледовая арена, на которой уже тренируется сборная Украины, установлено освещение, подготовлены трибуны, завершают последние приготовления в раздевалках. Учитывая увиденное мной, можем констатировать, что все ключевые задачи оргкомитета по подготовке Дворца спорта к чемпионату выполнены. С технической точки зрения мы полностью готовы», - подчеркнул Игорь Жданов.В свою очередь, председатель Оргкомитета Вячеслав Кириленко отметил, что билеты на все пять матчей украинской сборной уже давно раскуплены.«Прямую трансляцию из Дворца спорта будет осуществлять общественное телевидение. Убежден, что трибуны будут заполнены, миллионы украинцев будут смотреть матчи по телевизору и болеть за нашу родную хоккейную сборную», - отметил Вячеслав Кириленко.