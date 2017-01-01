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НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» одолел «Монреаль», «Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон», «Питтсбург» проиграл «Коламбусу»

Коламбус — Питтсбург (5:4)

В ночь на 19 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось три матча.

В Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду победил действующего чемпиона лиги «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче со счетом 5:4. В серии до четырех побед «пингвины» повели 3-1.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче одолел «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1 и сравнял счет в серии 2-2.

В Западной конференции «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду забросил семь безответных шайб «Эдмонтон Ойлерз» и сравнял счет в серии 2-2.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/4 матча
2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 3/3
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 2/3
4. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 2/3
5. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/3

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/6 передач/4 матча
2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/4
3. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/4
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 1/5/4
5. Ши Теодор (Нэшвилл Предаторз) –2/3/3
6. Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/4/3

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 18 апреля
¼  финала. Восточная конференция.
4-й матч. Коламбус Блю Джекетс — Питтсбург Пингвинз — 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
1:0 — Джонсон (Савар) — 11:46
2:0 — Андерсон (Карлссон, Куинси) — 18:56
3:0 — Нутиваара (Дженнер, Саад) — 24:48
3:1 — Хернквист (Шульц, Кессел) — 26:43 (5x4)
3:2 — Хэйнси (Кессел, Малкин) — 36:24
4:2 — Карлссон (Калверт) — 40:27  
4:3 — Кюнхакль (Каллен, Коул) — 42:10
5:3 — Дженнер (Саад, Нутиваара) — 45:37
5:4 — Гюнцель (Кессел, Малкин) — 59:32 (4х5)
Счет в серии: 1-3

4-й матч. Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Канадиенс — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
1:0 — Фаст — 11:39
1:1 — Митчелл (Уэбер, Радулов) — 18:37
2:1 — Нэш (Макдона) — 24:28
Счет в серии: 2-2

1/4  финала. Западная конференция.
4-й матч. Сан-Хосе Шаркс  – Эдмонтон Ойлерз – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
1:0 – Павелски (Марло, Браун) – 0:15
2:0 – Кутюр (Бернс, Павелски) – 11:02 (5х4)
3:0 – Марло (Бернс) – 22:02 (5х4)
4:0 – Серенсен (Уорд, Шлемко) – 29:46
5:0 – Кутюр (Уорд, Хансен) – 32:52
6:0 – Павелски (Торнтон, Бернс) – 36:46 (5х4)
7:0 – Шлемко (Влэшик, Гертл) – 46:45 (5х4)
Счет в серии: 2-2
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