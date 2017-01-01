НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» одолел «Монреаль», «Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон», «Питтсбург» проиграл «Коламбусу»

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 18 апреля

В ночь на 19 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось три матча.«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду победил действующего чемпиона лиги «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче со счетом 5:4. В серии до четырех побед «пингвины» повели 3-1.«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче одолел «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:1 и сравнял счет в серии 2-2.«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду забросил семь безответных шайб «Эдмонтон Ойлерз» и сравнял счет в серии 2-2.1. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5 голов/4 матча2. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 3/33. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 2/34. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 2/35. Дерек Брассар (Оттава Сенаторз) – 2/31.Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 2 гола/6 передач/4 матча2. Джейк Гюнцель (Питтсбург Пингвинз) – 5/1/43. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 2/4/44. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 1/5/45. Ши Теодор (Нэшвилл Предаторз) –2/3/36. Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз) – 1/4/3— Питтсбург Пингвинз — 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)1:0 — Джонсон (Савар) — 11:462:0 — Андерсон (Карлссон, Куинси) — 18:563:0 — Нутиваара (Дженнер, Саад) — 24:483:1 — Хернквист (Шульц, Кессел) — 26:43 (5x4)3:2 — Хэйнси (Кессел, Малкин) — 36:244:2 — Карлссон (Калверт) — 40:274:3 — Кюнхакль (Каллен, Коул) — 42:105:3 — Дженнер (Саад, Нутиваара) — 45:375:4 — Гюнцель (Кессел, Малкин) — 59:32 (4х5)— Монреаль Канадиенс — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)1:0 — Фаст — 11:391:1 — Митчелл (Уэбер, Радулов) — 18:372:1 — Нэш (Макдона) — 24:28– Эдмонтон Ойлерз – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)1:0 – Павелски (Марло, Браун) – 0:152:0 – Кутюр (Бернс, Павелски) – 11:02 (5х4)3:0 – Марло (Бернс) – 22:02 (5х4)4:0 – Серенсен (Уорд, Шлемко) – 29:465:0 – Кутюр (Уорд, Хансен) – 32:526:0 – Павелски (Торнтон, Бернс) – 36:46 (5х4)7:0 – Шлемко (Влэшик, Гертл) – 46:45 (5х4)