НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», Рейнджерс» в овертайме проиграл «Монреалю» и другие результаты

В ночь на 15 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре вторых матча.
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