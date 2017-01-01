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НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», Рейнджерс» в овертайме проиграл «Монреалю» и другие результаты

В ночь на 15 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре вторых матча.

В ночь на 15 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре вторых матча.

Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:
1. Джастин Уильямс (Вашингтон Кэпиталз) – 2 гола/1 матч
2. Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс) – 2/2
3. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 1/1
4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 1/1
5. Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз) – 1/1

Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):
1. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 1 гол/2 передачи/2 матча
2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 1/2/2
3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 1/2/2
4. Джастин Уильямс (Вашингтон Кэпиталз) – 2/0/1
5. Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс) – 2/0/2

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 14 апреля

¼  финала. Восточная конференция. Вторые матчи.
Монреаль Канадиенс  — Нью-Йорк Рейнджерс  — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 – Питри (Дано, А. Радулов) – 04:05
1:1 – Грабнер – 13:48
2:1 – Байрон (Галлахер, Плеканец) – 15:42
2:2 – Нэш (Веси, Холден) – 29:58
2:3 – Цуккарелло (Смит, Степан) – 34:47
3:3 – Плеканец (А. Радулов, Гальченюк) – 59:42 (6x5)
4:3 – А. Радулов (Пачьоретти, Уэбер) – 78:34
Счет в серии: 1-1

Питтсбург Пингвинз  — Коламбус Блю Джекетс  — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 08:31
1:1 – Саад (Веннберг, Джонс) – 27:00
2:1 – Гюнцель (Кросби, Коул) – 27:51
3:1 – Малкин (Кросби, Коул) – 42:01
4:1 – Хернквист (Каллен, Кюнхакль) – 59:14 (en)
Счет в серии: 2-0 в пользу «Питтсбурга»

1/4  финала. Западная конференция. Вторые матчи.
Миннесота Уайлд  — Сент-Луис Блюз  — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
0:1 – Эдмундсон (Берглунд, Пяаярви) – 23:51
1:1 – Паризе (Стаал, Сутер) – 37:44
1:2 – Шварц (Пьетранджело, Бродзяк) – 57:33 (4x4)
Счет в серии: 2-0 в пользу «Сент-Луиса»

Эдмонтон Ойлерз  – Сан-Хосе Шпркс – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 
1:0 – 20 Кэссиан (Летесту) – 20:42 (4х5)
2:0 – 50 Макдэвид – 50:31 (4х5)
Счет в серии: 1-1
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