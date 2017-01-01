НХЛ. Кубок Стэнли. «Питтсбург» обыграл «Коламбус», Рейнджерс» в овертайме проиграл «Монреалю» и другие результаты

В ночь на 15 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре вторых матча.



Лучшие снайперы плей-офф Кубка Стэнли:

1. Джастин Уильямс (Вашингтон Кэпиталз) – 2 гола/1 матч

2. Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс) – 2/2

3. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 1/1

4. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 1/1

5. Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз) – 1/1



Лучшие бомбардиры плей-офф Кубка Стэнли (гол+пас):

1. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 1 гол/2 передачи/2 матча

2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 1/2/2

3. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 1/2/2

4. Джастин Уильямс (Вашингтон Кэпиталз) – 2/0/1

5. Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс) – 2/0/2



Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала. 14 апреля



¼ финала. Восточная конференция. Вторые матчи.

Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Рейнджерс — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 – Питри (Дано, А. Радулов) – 04:05

1:1 – Грабнер – 13:48

2:1 – Байрон (Галлахер, Плеканец) – 15:42

2:2 – Нэш (Веси, Холден) – 29:58

2:3 – Цуккарелло (Смит, Степан) – 34:47

3:3 – Плеканец (А. Радулов, Гальченюк) – 59:42 (6x5)

4:3 – А. Радулов (Пачьоретти, Уэбер) – 78:34

Счет в серии: 1-1



Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 08:31

1:1 – Саад (Веннберг, Джонс) – 27:00

2:1 – Гюнцель (Кросби, Коул) – 27:51

3:1 – Малкин (Кросби, Коул) – 42:01

4:1 – Хернквист (Каллен, Кюнхакль) – 59:14 (en)

Счет в серии: 2-0 в пользу «Питтсбурга»



1/4 финала. Западная конференция. Вторые матчи.

Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – Эдмундсон (Берглунд, Пяаярви) – 23:51

1:1 – Паризе (Стаал, Сутер) – 37:44

1:2 – Шварц (Пьетранджело, Бродзяк) – 57:33 (4x4)

Счет в серии: 2-0 в пользу «Сент-Луиса»



Эдмонтон Ойлерз – Сан-Хосе Шпркс – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 20 Кэссиан (Летесту) – 20:42 (4х5)

2:0 – 50 Макдэвид – 50:31 (4х5)

Счет в серии: 1-1 В ночь на 15 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось четыре вторых матча.1. Джастин Уильямс (Вашингтон Кэпиталз) – 2 гола/1 матч2. Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс) – 2/23. Бобби Райан (Оттава Сенаторз) – 1/14. Брэд Маршан (Бостон Брюинз) – 1/15. Виктор Арвидссон (Нэшвилл Предаторз) – 1/11. Александр Радулов (Монреаль Канадиенс) – 1 гол/2 передачи/2 матча2. Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз) – 1/2/23. Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) – 1/2/24. Джастин Уильямс (Вашингтон Кэпиталз) – 2/0/15. Михаэль Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс) – 2/0/2— Нью-Йорк Рейнджерс — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)1:0 – Питри (Дано, А. Радулов) – 04:051:1 – Грабнер – 13:482:1 – Байрон (Галлахер, Плеканец) – 15:422:2 – Нэш (Веси, Холден) – 29:582:3 – Цуккарелло (Смит, Степан) – 34:473:3 – Плеканец (А. Радулов, Гальченюк) – 59:42 (6x5)4:3 – А. Радулов (Пачьоретти, Уэбер) – 78:34— Коламбус Блю Джекетс — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)1:0 – Кросби (Гюнцель, Шири) – 08:311:1 – Саад (Веннберг, Джонс) – 27:002:1 – Гюнцель (Кросби, Коул) – 27:513:1 – Малкин (Кросби, Коул) – 42:014:1 – Хернквист (Каллен, Кюнхакль) – 59:14 (en)Миннесота Уайлд —— 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)0:1 – Эдмундсон (Берглунд, Пяаярви) – 23:511:1 – Паризе (Стаал, Сутер) – 37:441:2 – Шварц (Пьетранджело, Бродзяк) – 57:33 (4x4)– Сан-Хосе Шпркс – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)1:0 – 20 Кэссиан (Летесту) – 20:42 (4х5)2:0 – 50 Макдэвид – 50:31 (4х5)